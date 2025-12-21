Vis Pesaro, Stellone: "Il gol del vantaggio? L'arbitro l'ha visto due volte al FVS"

Dopo il successo contro la Sambenedettese, il tecnico della Vis Pesaro Roberto Stellone ha commentato: "Nel primo tempo la Sambenedettese ha giocato molto bene, meglio di noi - riporta La Nuova Riviera -. Il gol del vantaggio, giudicato da molti dubbio? L’arbitro l’ha visto due volte al FVS, quindi evidentemente ha ritenuto che fosse regolare. Non so nemmeno chi abbia segnato il primo gol perché non l’ho visto.

L’espulsione di Battista non l’ho vista e quindi non posso giudicarla. Sono contento della vittoria, ma non della prestazione. La gara giocata con la Sambenedettese in Coppa Italia? In quella partita le squadre non erano nelle migliori condizioni e la Samb meritò di vincere. I rossoblù sono un’ottima formazione, ma fanno fatica a vincere: è normale che subentrino timori e una perdita di certezze".