Chi vincerà la Coppa d'Africa 2025? Albo d'oro e partecipazioni: nessuno come l'Egitto
Comincia la prossima settimana la Coppa d'Africa 2025, la 35^ edizione del torneo continentale per nazionali. Ospita il Marocco, che spera di poter aggiungere alla propria collezione di successi una seconda affermazione, dopo l'unica conseguita nel 1976. A guidare l'albo d'oro della Coppa d'Africa si trova l'Egitto, dall'alto delle sue 7 vittorie, due in più del Camerun che però, non partecipando, non potrà accrescere il proprio bottino, e tre più del Ghana, anch'esso non qualificatosi.
Tornando dietro alle vittorie storiche, la prima edizione - quella del 1957 che si giocava in Sudan - è stata vinta proprio dall'Egitto, che si è ripetuto poi anche nel '59 con la denominazione momentanea di R.A.U (Repubblica Araba Unita). La prima a spezzare il dominio egiziano è stata l'Etiopia, che ha raccolto nel '62 la sua unica affermazione nel torneo. Quindi sono arrivati il Ghana, che ha raccolto le sue quattro vittorie nell'arco di meno di vent'anni, tra i Sessanta e gli Ottanta, e l'allora Zaire, oggi RD del Congo con due affermazioni ravvicinate. Subito dopo è stato il Camerun ad assurgere a dominatore momentaneo del continente, con quattro vittorie in 18 anni, delle quali due consecutive (2000 e 2002). Si distinguono nell'albo d'oro anche Nigeria e Costa d'Avorio, con tre successi ciascuna, è a due l'Algeria che si è sbloccata 'solo' nel 1990. Storica a suo modo l'edizione del 2021, giocata sotto regime di Covid, con l'affermazione del Senegal guidato da Sadio Mané.
ALBO D'ORO COPPA D'AFRICA
Egitto 7 vittorie (1957, 1959 [R.A.U.], 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
Camerun 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
Ghana 4 (1963, 1965, 1978, 1982)
Nigeria 3 (1980, 1994, 2013)
Costa d'Avorio 3 (1992, 2015, 2023)
RD Congo 2 (1968, 1974)
Algeria 2 (1990, 2019)
Etiopia 1 (1962)
Sudan 1 (1970)
Congo 1 (1972)
Marocco 1 (1976)
Sudafrica 1 (1996)
Tunisia 1 (2004)
Zambia 1 (2012)
Senegal 1 (2021)
CLASSIFICA PARTECIPAZIONI DELLE 24 QUALIFICATE (aggiornato con quella attuale)
Egitto 27 partecipazioni
Costa d'Avorio 26
Camerun 22
Tunisia 22
Algeria 21
Marocco 21
Nigeria 21
RD Congo 21
Zambia 19
Senegal 18
Burkina Faso 14
Mali 14
Sudafrica 12
Sudan 10
Angola 8
Gabon 8
Uganda 8
Mozambico 6
Zimbabwe 6
Benin 5
Guinea Equatoriale 5
Tanzania 4
Botswana 2
Isole Comore 2
