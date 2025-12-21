Il Barcellona cerca un difensore mancino: Gvardiol e Bastoni in cima alla lista

Il Barcellona comincia a progettare con largo anticipo la prossima stagione e uno dei dossier più delicati riguarda la difesa centrale. Le riflessioni si sono intensificate dopo lo stop di Ronald Araújo, fermatosi per problemi legati alla salute mentale, situazione che ha spinto il club ad ampliare le valutazioni su profili di altissimo livello internazionale.

Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, in cima alla lista blaugrana ci sono due nomi pesanti: Joško Gvardiol del Manchester City e Alessandro Bastoni dell’Inter. Entrambi mancini, entrambi capaci di giocare anche da terzino e soprattutto perfettamente a loro agio nella costruzione dal basso, requisito imprescindibile per il calcio del Barça.

Si tratta però di operazioni complesse. Il Barcellona non ha ancora pienamente risolto i vincoli legati al Fair Play Finanziario, ma l’obiettivo è tornare competitivo sul mercato già dalla prossima estate. Gvardiol viene considerato particolarmente adatto alle esigenze tecniche del club, anche se il suo cartellino è valutato attorno ai 70 milioni di euro. Un’eventuale partenza di Pep Guardiola dal City potrebbe aprire spiragli inattesi. Ancora più onerosa la pista Bastoni, con una valutazione che si aggira sugli 80 milioni.

Sul taccuino della dirigenza catalana figurano anche alternative di alto profilo come Nico Schlotterbeck, Pau Torres, Marc Guéhi e Ibrahima Konaté. Segnali chiari: il Barcellona vuole rifondare la propria retroguardia puntando su talento, qualità tecnica ed esperienza internazionale.