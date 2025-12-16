Petkovic, un italiano e l'incredibile caso del Camerun: tutti i ct della Coppa d'Africa 2025

La Coppa d'Africa 2025 sta per cominciare ed accompagnerà le grandi manovre del calcio mondiale nella seconda metà del mese di dicembre e per la prima abbondante di quello di gennaio. Osservando la composizione delle squadre e chi le allena, balza agli occhi un dato: delle 24 nazionali in gara per la kermesse marocchina, molte sono allenate da tecnici di passaporto differente.

Sono infatti 13 su 24 i commissari tecnici stranieri nella Coppa d'Africa 2025. Si trova anche qualche nome molto noto al pubblico italiano, vedi per esempio Vladimir Petkovic, ex ct della Svizzera che in Serie A abbiamo visto all'opera alla guida della Lazio dal 2012 al 2014 con tanto di storico trionfo nel derby di Coppa Italia. Oppure chi italiano è di passaporto, come Stefano Cusin, unico nostro connazionale tra i selezionatori di questa Coppa d'Africa e in precedenza protagonista di numerose avventure con club della sfera araba, oltre che ex commissario tecnico del Sudan del Sud. I paesi più rappresentati in assoluto sono il Belgio, con due allenatori: i transalpini Baumelle e Desabre allenano Angola e Repubblica Democratica del Congo, per il Belgio ecco invece Tom Saintfiet alla guida del Mali e Paul Put, che vinse a suo tempo il ballottaggio con Paolo Negro per l'Uganda. Un maliano invece, Eric Chelle, allena la Nigeria. E poi ancora, tra i 'locali' spicca senz'altro il profilo di Walid Regragui, il commissario tecnico che ha portato il Marocco fino alle semifinali degli ultimi Mondiali.

Merita una parentesi a parte l'incredibile caso del Camerun, che ha addirittura due commissari tecnici e due liste di convocati differenti. Una stilata da Marc Brys, che nel frattempo era stato però esonerato, e l'altra di David Pagou, il suo successore. Quest'ultimo ha presentato l'elenco col maggior numero di big, dal quale mancano comunque due pezzi grossi come Onana e Aboubakar. Il punto cardine del contenzioso risiede nel fatto che l'esonero di Brys sia stato deciso da Eto'o, presidente della Federcalcio camerunense, ma non confermato dal Ministro dello sport, come invece vuole la prassi nel paese africano.

I 24 COMMISSARI TECNICI DELLA COPPA D'AFRICA 2025

Algeria: VLADIMIR PETKOVIC (Svi)

Angola: PATRICE BEAUMELLE (Fra)

Benin: GERNOT ROHR (Ger)

Botswana: MORENA RAMOREBOLI (Sudafrica)

Burkina Faso: BRAMA TRAORE

Camerun: DAVID PAGOU

Costa d'Avorio: EMERSE FAE

Egitto: HOSSAM HASSAN

Gabon: THIERRY MOUYOUMA

Guinea Equatoriale: JUAN MICHA

Isole Comore: STEFANO CUSIN (Ita)

Mali: TOM SAINTFIET (Bel)

Marocco: WALID REGRAGUI

Mozambico: CHIQUINHO CONDE

Nigeria: ERIC CHELLE (Mali)

RD Congo: SEBASTIEN DESABRE (Fra)

Senegal: PAPE THIAW

Sudafrica: HUGO BROOS (Ola)

Sudan: KWESI APPIAH (Gha)

Tanzania: MIGUEL GAMONDI (Arg)

Tunisia: SAMI TRABELSI

Uganda: PAUL PUT (Bel)

Zambia: MOSES SICHONE

Zimbabwe: MARIO MARINICA (Rom)