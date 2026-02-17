Cagliari, Pisacane: "Recuperiamo Folorunsho, ma Gaetano starà fuori 2-3 settimane"
Nel corso della conferenza stampa post-partita, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato il ko per 2-0 contro il Lecce, ma anche la situazione relativa agli infortuni: "Abbiamo tanti giocatori fuori, probabilmente recuperiamo Folorunsho. Gaetano starà fuori 2-3 settimane".
Come si prepara la sfida contro la Lazio dopo questo periodo un po' così?
"Le tre vittorie non ci hanno fatto salvare, lo sappiamo tutti, mancano ancora tredici partite e bisogna remare tutti dalla stessa parte. Il Cagliari deve rimanere in Serie A, io cerco di rimanere lucido riconoscendo gli errori e cercando di non vivere di alibi. Questa è una battuta d'arresto, i primi abbattuti sono i ragazzi. Dobbiamo lavorare e ribaltare questo momento. Ripeto, non eravamo fenomeni due settimane fa e non siamo brocchi ora. La sconfitta non è figlia delle assenze o sarei incoerente con quanto detto ieri (domenica, ndr). La sconfitta è figlia della frenesia e dell'avere tanti giovani da gestire. Nonostante le assenze la squadra ha sempre reagito, l'importante è rimanere compatti e raggiungere l'obiettivo".
Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Fabio Pisacane.
