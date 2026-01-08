Cagliari, Pisacane: "Contrasti molli nel primo tempo, Trepy è la vittoria del settore giovanile"

Il pareggio per 2-2 conquistato dal Cagliari sul campo della Cremonese chiude un girone di andata caratterizzato dalla capacità di rimontare e dal grande contributo del settore giovanile. La squadra di Fabio Pisacane paga a caro prezzo un primo tempo sottotono, andando sotto di due reti a causa dei gol di Johnsen al 4' e Vardy al 29', ma nella ripresa cambia volto e completa la rimonta con le reti di Adopo al 51' e del giovane Trepy all'88', al primo centro in Serie A.

La prestazione dei rossoblù evidenzia luci e ombre di una squadra che ha collezionato ben 11 punti sui 19 totali recuperando da situazioni di svantaggio, un dato che certifica il carattere e la mentalità vincente del gruppo.

Al termine della gara, il tecnico si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione e tracciare un bilancio del girone di andata.

Che emozione affrontare Davide Nicola?

"Gli voglio bene perché l'ho avuto compagno di squadra e poi ho avuto la fortuna di averlo allenatore nella sua prima esperienza, per cui sapevo di venire qua e di dover combattere perché lui è un allenatore che sappiamo tutti che le sue squadre non mollano mai. È uno che è dentro queste partite, per cui mi fa piacere quello che ha detto. Per me era un onore affrontarlo oggi alla luce di tutte le cose che ha fatto lui nella sua carriera e di tutte le missioni che ha portato a termine. Sono contento che la mia squadra abbia avuto questo atteggiamento. È normale che poi l'episodio all'ultimo non avrebbe reso giustizia al gruppo, visto la partita che poi abbiamo offerto".

Al di là degli errori singoli della difesa, cosa non ha funzionato nel piano gara? Perché il Cagliari si è rivisto solo negli ultimi 10 minuti del primo tempo?

"Guarda, secondo me di tutto quello che hai detto mi trovi d'accordo su tutto, ovviamente io metterei l'accento sui contrasti molli. Ho avuto anche io la sensazione dal campo che sembrava una partita che andasse a un ritmo che fino ad oggi non abbiamo mai messo fuori. È normale che quando hai trovato la quadra, tra virgolette, Kilicsoy prende una botta e con le partite ravvicinate lo devi gestire perché ha fatto degli allenamenti anche parziali. Esposito esce con il Milan che si è girata la caviglia due volte. È normale che poi noi dobbiamo fare la differenza al netto di tutte le assenze nella gestione. Oggi diciamo che quello che non ha funzionato è quello che poi volevamo fare in corso d'opera. Purtroppo con quello che abbiamo preparato volevamo rimanere in bilico, fare il nostro calcio e portare la gara avanti, e poi al momento opportuno rivedere il piano gara come poi è successo".

Il suo Cagliari ha fatto 11 punti sui 19 raccolti recuperando da situazioni di svantaggio. È un dato che la rende orgoglioso o è una base da cui ripartire?

"È una base sicuramente da cui ripartire. Come ho sempre detto, al netto di quello che uno mette dentro, ogni squadra ha la sua storia e la storia ce lo chiede. Non è il nostro DNA mollare, per cui il fatto di riprendere le partite sì mi fa piacere, però mi fa ancora più piacere se poi nel girone di ritorno questa è una caratteristica che manteniamo. Per cui andiamo avanti e sicuramente è una base da cui ripartire".

Chi meglio di lei ci può raccontare Trepy? Oggi ha fatto un gol da giocatore vero.

"Trepy è un ragazzo che conosco bene, però in questo momento mi piace sottolineare il lavoro di tutto il settore giovanile. Questo è un ragazzo che io l'ho avuto, però prima di me lo hanno avuto altri, dove gli hanno messo educazione, rispetto e basi tecniche dentro. Per cui è un ragazzo incredibile da un punto di vista proprio umano e ha del talento. Faccio i complimenti a tutto il club, a chi l'ha allenato prima di me perché questa è la vittoria del settore giovanile. Oggi c'erano Obert, Luvumbo, tutta gente che è cresciuta da noi, Trepy, in panchina Cavuoti, Liteta, tanti ragazzi che vengono dal settore giovanile. Si è scelto di intraprendere questa strada di portare avanti questo progetto tecnico con tutte ovviamente le difficoltà del caso, però poi quando sei dentro la tempesta devi ballare. Diciamo che questa è una bella tempesta"