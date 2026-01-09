Cagliari, rimonta allo Zini: 2-2 contro la Cremonese tra luci e ombre

Una gara tra alti e bassi quella giocata dal Cagliari di mister Fabio Pisacane allo Zini contro la Cremonese. Il risultato finale ha visto i rossoblù pareggiare 2-2 contro la squadra dell'ex tecnico Davide Nicola, che era riuscito a mettere sotto i sardi per 2-0 nel corso della prima metà del match. Nel secondo tempo Zappa e soci sono riusciti a venire fuori e Adopo prima e il Primavera Trepy poi hanno ristabilito la parità, consentendo di portare un punto prezioso in Sardegna.

Ma la prestazione dei cagliaritani ha soddisfatto a metà l'allenatore degli isolani. Nonostante l'importante punto portato a casa, Pisacane ha commentato così la partita fatta dai suoi: "Sui contrasti siamo stati molli. Oggi non ha funzionato quello che volevamo fare. Non dovevamo prendere quei due gol. Mi porto a casa i 21 tiri fatti, il grandissimo secondo tempo con tutte le assenze che sono capitate".

Trepy, il gioiello del settore giovanile

Per quanto l'incontro disputato dal Cagliari non sia stato il migliore della stagione, il mister rossoblù può godere di una nota dolcissima anche nella serata di ieri. Il secondo gol dei sardi è arrivato grazie ad un giovanissimo, arrivato dalla Primavera: l'attaccante Yael Trepy si è reso subito protagonista, non solo per l'esordio nella massima serie ma anche per la raffinata marcatura messa a segno. Proprio per la rete realizzata, il tecnico degli isolani ha descritto così quanto fatto dal classe 2006: "L’orgoglio di avere tanti ragazzi che vengono da sotto valorizza quello che è stato fatto negli anni. Il gol di Trepy è la vittoria di tutto il settore giovanile".

Tante partite ravvicinate

Già da oggi Zappa e compagni dovranno analizzare quanto fatto contro la Cremonese, per cercare di aggiustare gli errori commessi e prepararsi al meglio per la prossima sfida. Lunedì, infatti, si torna nuovamente in campo (sempre in trasferta) contro il Genoa e il tempo per prepararsi è poco. Subito dopo il Genoa, poi, ci sarà la Juventus sabato 17 gennaio, alla Unipol Domus. Tante sfide in programma e pochi giorni per sistemare al meglio le sbavature. Lavorare è l'unica regola.