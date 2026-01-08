Chi ha salvato il Cagliari e il suo successore. Una tradizione negativa per Nicola
E’ la prima volta questa che Davide Nicola e Fabio Pisacane si incontrano nel ruolo di allenatori. Ed è anche la prima volta che Pisacane in panchina incrocia la Cremonese.
Per Nicola, quella col Cagliari è una partita speciale. E’ stato proprio lui a precedere Pisacane sulla panchina dei sardi; la scorsa stagione il tecnico piemontese ha totalizzato 36 punti coi rossoblu, condotti alla conquista del 15esimo posto e verso una salvezza meritata. 36 punti frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte.
Contro il Cagliari invece sono 10 i precedenti per lui. La tradizione sorride agli isolani che hanno vinto cinque volte, mentre Nicola con le sue squadre si è imposto in tre circostanze. L’ultimo successo è quello del 19 febbraio 2021 (Cagliari-Torino 0-1 con gol di Bremer).
TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS CAGLIARI
3 vittorie Nicola
2 pareggi
5 vittorie Cagliari
9 gol fatti squadre Nicola
10 gol fatti Cagliari