Chi ha salvato il Cagliari e il suo successore. Una tradizione negativa per Nicola

E’ la prima volta questa che Davide Nicola e Fabio Pisacane si incontrano nel ruolo di allenatori. Ed è anche la prima volta che Pisacane in panchina incrocia la Cremonese.

Per Nicola, quella col Cagliari è una partita speciale. E’ stato proprio lui a precedere Pisacane sulla panchina dei sardi; la scorsa stagione il tecnico piemontese ha totalizzato 36 punti coi rossoblu, condotti alla conquista del 15esimo posto e verso una salvezza meritata. 36 punti frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte.

Contro il Cagliari invece sono 10 i precedenti per lui. La tradizione sorride agli isolani che hanno vinto cinque volte, mentre Nicola con le sue squadre si è imposto in tre circostanze. L’ultimo successo è quello del 19 febbraio 2021 (Cagliari-Torino 0-1 con gol di Bremer).

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS CAGLIARI

3 vittorie Nicola

2 pareggi

5 vittorie Cagliari

9 gol fatti squadre Nicola

10 gol fatti Cagliari