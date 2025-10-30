Live TMW Cagliari-Sassuolo, mister Grosso: "Tre punti importanti in un campo difficile"

Basta in minimo sforzo al Sassuolo nel turno infrasettimanale che, davanti al pubblico della Unipol Domus, batte il Cagliari 2-1. Nonostante una partita non certamente entusiasmante, gli uomini di Grosso riescono a strappare i tre punti. Al termine del match, in sala stampa, il tecnico neroverde ha commentato la prestazione dei suoi.

Quanto è soddisfatto dei suoi giocatori?

"Tantissimo, essere riusciti a portare a casa l'intera posta in palio vuol dire tanto. Cagliari è sempre un campo difficile e vincere uno scontro diretto è importante. Noi dobbiamo sempre perseverare nel lavoro e cercare di portare a casa ciò che ci siamo prefissati. Conosciamo quelle che sono le insidie della Serie A e dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi per terra. Sono contento del gruppo che, nonostante sia un gruppo abbastanza nuovo, si sta amalgamando bene".

Matic ha signoreggiato in campo. Quanto è contento della sua performance?

"Non è la prima volta che Matic fa prestazioni del genere. Lui sicuramente è un top player, si è calato subito nello spirito del gruppo e sono molto felice di quello che sta facendo come giocatore e soprattutto, sono orgoglioso di lui come uomo".

Si aspettava questo Cagliari?

"Sì, sapevo che sarebbe stata difficile questa partita. Il primo tempo è stato un po' bloccato, poi siamo riusciti a venir fuori. Una bella vittoria che dà morale".

