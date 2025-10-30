Live TMW Cagliari-Sassuolo, Pinamonti: "Felice del gol fatto in una piazza come Cagliari"

Basta in minimo sforzo al Sassuolo nel turno infrasettimanale che, davanti al pubblico della Unipol Domus, batte il Cagliari 2-1. Nonostante una partita non certamente entusiasmante, gli uomini di Grosso riescono a strappare i tre punti. Al termine del match, in sala stampa, il neroverde Pinamonti ha commentato la gara appena conclusa.

20:40 La conferenza stampa comincerà a breve.

21:01 Inizia la conferenza stampa.

Quanto pesa il tuo gol? Come è il rapporto col gruppo e col mister?

"Sono molto contento di aver segnato, anche perché Cagliari è sempre una piazza difficile. La vittoria qui è molto importante. Il gruppo si sta amalgamando molto bene, cerchiamo di mettere in pratica le cose richieste dal mister. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di guadagnare quanti più punti possibili".

21:04 Termina la conferenza stampa.