Cagliari, seduta sotto gli occhi di Giulini: personalizzato per Pavoletti
Cagliari in campo in vista dell'importantissima sfida salvezza contro la Cremonese, gara che i sardi giocheranno sabato 11 aprile alle ore 15. Per l'occasione, al CRAI Sport Center era presente anche il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini. Questa la nota della società:
"Nuova tappa di avvicinamento alla gara di sabato: la squadra, che prosegue il ritiro al CRAI Sport Center, è scesa in campo questo pomeriggio. Sotto lo sguardo del presidente Giulini, a bordocampo per assistere alla seduta odierna, il gruppo ha svolto agli ordini di mister Pisacane delle esercitazioni tecniche e delle prove tattiche in funzione del match, con una serie di sviluppi di gioco offensivi. Personalizzato per Leonardo Pavoletti.
Domani, venerdì 10, nuovo allenamento in programma al mattino. A seguire, il Mister incontrerà i media per presentare la gara dell’Unipol Domus: appuntamento alle 12.45, diretta streaming sulla app del Cagliari Calcio".