Pugno a uno steward dopo Venezia-Cagliari: condanna per Andrea Cossu
Arriva una condanna per l’episodio avvenuto al termine di Venezia-Cagliari del 2022: l’ex rossoblù Andrea Cossu dovrà risarcire uno steward colpito al volto al di fuori dello stadio Penzo, in una vicenda legata ai momenti immediatamente successivi al pareggio che sancì la retrocessione dei sardi in Serie B.
Come riportato da L’Unione Sarda, il giudice di pace ha ricostruito quanto accaduto il 22 maggio di quattro anni fa. Secondo la sentenza firmata dalla giudice Nadia Santambrogio, l’addetto alla sicurezza - presente all’esterno dell’impianto - avrebbe manifestato soddisfazione per il risultato, favorevole alla salvezza della Salernitana. In quel contesto sarebbe stato avvicinato da Cossu che, dopo averlo minacciato, lo avrebbe colpito con un pugno alla guancia destra.
Il provvedimento stabilisce per l’ex calciatore una multa da duemila euro, oltre al pagamento immediato di una provvisionale pari a quindicimila euro in favore della parte lesa.
Per gli stessi fatti, in precedenza, la Questura di Venezia aveva già disposto nei confronti di Cossu un Daspo della durata di tre anni, vietandogli l’accesso alle manifestazioni sportive.