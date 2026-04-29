Ausilio al lavoro, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Inter, la mossa Paz"

"Inter, la mossa Paz": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'argentino lascerà il Como, ma il suo futuro è ancora incerto. Nico vuole tornare al Real, Ausilio è pronto a inserirsi. A luglio Perez lo riporterà a Madrid: decisivo il parere del nuovo tecnico dei Blancos. Marotta alla finestra: pronto un budget da 40-50 milioni.

Si parla anche della vicenda che sta colpendo il mondo arbitrale, con questo titolo in taglio alto: "AIA, piazza pulita". In arrivo un commissario: Zappi squalificato 13 mesi. Il Collegio di Garanzia del CONI respinge il ricorso: arbitri senza capo. La FIGC ha intenzione di mettere subito la categoria sotto tutela. Inchiesta di Milano: domani Rocchi non va dal pm. Atteso Gervasoni.