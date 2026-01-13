Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio

La Roma ha praticamente chiuso l'acquisto di Robinio Vaz, il gioiello diciottenne dell'Olympique Marsiglia. Nonostante una prima parte di stagione promettente in Ligue 1, condita da 4 gol e 2 assist, l’attaccante è scivolato indietro nelle gerarchie di De Zerbi a causa della fitta concorrenza e del rifiuto di rinnovare il contratto con il club francese. La trattativa così ha subito un'accelerazione improvvisa grazie ai contatti diretti tra i direttori sportivi Medhi Benatia e Frederic Massara, che in poche ore hanno trasformato l'interesse giallorosso in un affare concreto, con la Roma che ha superato la concorrenza di diversi club di Premier League e Bundesliga, scrive Foomercato.net. L’operazione si è conclusa in queste ore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, come anticipato. Ora assalto a Malen: Massara ha già trovato un principio di intesa con l'Aston Villa sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Si attende adesso il sì del giocatore alla proposta della Roma. In questo avvio di stagione a Birmingham, il classe '99 Malen ha messo insieme 29 presenze e 7 gol tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League.

Prosegue la trattativa del Napoli per portare Joao Gomes al club per giugno: trovato l’accordo con il giocatore, manca però quello con il Wolverhampton, fa sapere Sky Sport. Il ds Manna ha individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione. Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico, con il calciatore che è in scadenza di contratto con il Wolverhampton: resta ora da convincere il club inglese a lasciar partire il giocatore immediatamente, con una situazione di classifica disperata in una stagione che ha visto il giocatore scendere comunque in campo in venti occasioni.

È una Fiorentina assolutamente scatenata sul mercato: i primi due arrivi sono stati Brescianini e Solomon, ma i viola non sembrano intenzionati a fermarsi qua. La dirigenza della Fiorentina sta infatti avanzando per Jack Harrison, esterno inglese classe 1996 che può giocare sia a destra sia a sinistra. Dopo il passaggio al 4-3-3, Vanoli ha infatti bisogno di esterni offensivi e in tal senso il calciatore del Leeds è un profilo ideale, soprattutto per l’abilità di giocare su entrambe le fasce, sottolinea Sky Sport.

Incredibilmente Bento Matheus Krepski non andrà al Genoa. Si aspettava solo il semaforo verde per il suo trasferimento in Liguria, dall'Al Nassr, ma l'accordo iniziale - 2 milioni di prestito e 8 milioni per il diritto di riscatto - è saltato e non per cause economiche. Bensì perché il portiere titolare del club arabo, Al-Aqidi, è stato espulso nella partita di questa sera contro l'Al Hilal (sconfitta per tre a uno) e quindi Bento sarà probabilmente il titolare nelle prossime due partite, almeno fino al 21 di gennaio.

Secondo TuttoAtalanta, al momento Isak Hien non è più considerato incedibile per l'Atalanta. Le dinamiche di questa finestra invernale sono imprevedibili e, stando alle ultime indiscrezioni, di fronte a un'offerta superiore ai 30 milioni di euro — con la Premier League e l'Inter che in estate avevano già mostrato interesse — la società potrebbe decidere di sacrificare il centrale svedese. Una prospettiva che prende corpo alla luce delle nuove valutazioni tecniche di Raffaele Palladino.

Matteo Dagasso è il nuovo obiettivo del Genoa per il centrocampo di Daniele De Rossi: il centrocampista sta facendo cose egregie con la maglia del Pescara e le sue prestazioni non sono sfuggite agli osservatori del club rossoblù, pronto a fare suo il gioiellino del Delfino, già entrato nel giro della Nazionale Under 21 di Baldini.

Il Bologna ha bisogno di un difensore centrale e ormai questa è cosa nota. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Vincenzo Italiano desidera quanto prima un rinforzo per il reparto arretrato e nelle ultime ore, oltre al nome di Freytes, è tornato d'attualità quello di Eivind Helland, centrale di proprietà del Brann che ha già affrontato i rossoblù in Europa League.

La Lazio continua ad essere grande protagonista in questo mercato di gennaio e in questi minuti ha definito la cessione di Nuno Tavares al Besiktas: il portoghese lascerà Formello in prestito con obbligo di riscatto. 1 milione subito ai biancocelesti e 9 a giugno le cifre raccolte dalla nostra redazione circa l'operazione complessiva per l'addio dell'esterno dopo un anno e mezzo. Contestualmente Fabiani ha chiuso per l'arrivo di Alfonso Pedraza, terzino sinistro di proprietà del Villarreal con cui c'era già un accordo per il prossimo giugno: in questo caso il club biancoceleste girerà il milione arrivato dalla Turchia per sbloccare l'arrivo immediato dello spagnolo a Roma.

Il Lecce continua a rinforzare la rosa di mister Di Francesco per inseguire il sogno salvezza. Come raccolto da TMW, il mediano e difensore centrale Sadik Fofana è appena atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo proprio in questi minuti a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche. Già ufficializzato dal club giallorosso, il calciatore 22enne ha scelto l’8 come numero di maglia.

Il Torino è entrato nella fase decisiva del mercato per quanto riguarda il rinforzo del reparto difensivo, una priorità che Gianluca Petrachi intende risolvere nel più breve tempo possibile. Le trattative avviate dal direttore sportivo sono state numerose, ma come scrive Tuttosport, al momento due piste sono nettamente in primo piano: quella che conduce a David Ricardo del Botafogo e l’altra legata a Luca Marianucci del Napoli. Nelle prossime ore, soprattutto sul fronte sudamericano, sono attesi nuovi contatti, anche perché il club granata ha già formalizzato un’offerta per il difensore brasiliano a titolo definitivo. Dopo il fallimento dell’ipotesi di prestito con obbligo di riscatto, il Toro ha messo sul tavolo 5 milioni di euro più 1 di bonus, mentre il Botafogo spinge per arrivare a 7 milioni complessivi e chiede anche una percentuale sulla futura rivendita.

La Juventus vince sul campo e nel frattempo la dirigenza continua a lavorare per rinforzare la squadra: in particolare, svela Sky Sport, oggi il ds bianconero Marco Ottolini era a vedere Siviglia-Celta Vigo per seguire da vicino Oscar Mingueza, in campo con la squadra ospite, che ha espugnato l'Andalusia con un gol all'88'. Il contratto del difensore spagnolo scadrà il prossimo 30 giugno 2026, e la Juventus lo segue per prenderlo a parametro zero. È lui l’obiettivo principale dei bianconeri per il ruolo di esterno difensivo, un ruolo che Spalletti vorrebbe più coperto. L’alternativa è invece Mazraoui del Bayern Monaco.

Clamoroso da Madrid, comunicato ufficiale del Real che fa sapere come Xabi Alonso non è più il tecnico dei blancos: "Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita". Al suo posto nominato Arbeloa, tecnico del Castilla.

Il Tottenham è vicino a chiudere una delle operazioni più significative di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da The Athletic, gli Spurs sono ormai ai dettagli per l'acquisto di Conor Gallagher dall'Atletico Madrid. Il club londinese ha presentato una proposta formale da 40 milioni di euro, una cifra che sembra aver sbloccato definitivamente la trattativa con i Colchoneros. L'accordo tra i due club appare ormai imminente, con la dirigenza dell'Atletico intenzionata ad accettare l'offerta per il centrocampista. Dal canto suo, il nazionale inglese classe 2000 avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento, desideroso di tornare in Premier League dopo la parentesi in Spagna per diventare un perno del centrocampo di Ange Postecoglou.

Dopo due anni e mezzo trascorsi all'estero, lo Slavia Praga riabbraccia David Jurasek. Il club ceco ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore dopo aver raggiunto l'accordo con la Benfica. "Il nazionale ceco ha firmato un contratto di tre anni e mezzo e si è già unito ai nuovi compagni nel ritiro di Marbella, in Spagna, dove la squadra sta preparando la ripresa della stagione. Jurásek tornerà a presidiare la fascia sinistra, zona del campo dove ha costruito la sua carriera grazie a doti atletiche e tecniche di alto profilo", si legge sul sito ufficiale del club.

Il Nantes accelera sul mercato invernale e ufficializza il suo terzo colpo dopo gli innesti di Deiver Machado e Rémy Cabella. Dalla Germania arriva Ibrahima Sissoko, prelevato dal Bochum per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Il centrocampista difensivo ha firmato un contratto che lo legherà ai "Canarini" fino al 2028, completando così il percorso di rafforzamento a centrocampo desiderato dalla società.

Il Newcastle mette al sicuro uno dei pilastri della propria difesa: Sven Botman ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con i Magpies. Il difensore 26enne, arrivato al St. James’ Park dal Lille nel 2022, ha esteso il proprio legame con il club inglese fino all'estate del 2030. Botman è un punto fermo dello scacchiere di Eddie Howe: in questa stagione ha già collezionato 17 presenze tra tutte le competizioni, raggiungendo il traguardo delle 93 apparizioni totali con la maglia bianconera proprio sabato scorso, in occasione della vittoria in FA Cup contro il Bournemouth.

Joao Cancelo è ufficialmente pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Barcellona, come rivela oggi El Chiringuito. Il laterale portoghese ha superato con successo le visite mediche sostenute nelle scorse ore, confermando la sua perfetta integrità fisica. L'ultimo atto formale è previsto per domani, quando il calciatore si recherà negli uffici del club blaugrana per apporre la firma sul contratto. Flick ottiene così il rinforzo d'esperienza tanto atteso per la corsia destra.

Il Bayern Monaco non molla la presa su Marc Guehi. Secondo quanto rivelato da Sky Germany, il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, avrebbe effettuato nuove telefonate nei giorni scorsi nel tentativo di convincere il centrale a sposare il progetto del club tedesco in vista della prossima estate. L'interesse del Bayern è concreto e di lunga data: già alcune settimane fa, presso la sede bavarese, si era tenuto un incontro tra Eberl e l'agente del calciatore. I campioni di Germania in carica non hanno intenzione di arrendersi, puntando sulla scadenza del contratto del nazionale inglese, prevista per il termine di questa stagione.

Il Brentford mette a segno un colpo in prospettiva assicurandosi a titolo definitivo Kaye Furo dal Club Brugge. L’operazione, subordinata alle consuete autorizzazioni internazionali e al permesso di lavoro, porta in Premier League uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama belga. Il classe 2007 ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club inglese. A soli 18 anni, Furo vanta già un’esperienza significativa a livello senior e internazionale. Nella prima parte della stagione 2025/26 ha collezionato otto presenze complessive tra Champions League, Pro League e Coppa del Belgio, mettendo a referto un gol e un assist. Un percorso che ha convinto lo staff tecnico delle Bees, come sottolineato dall’allenatore Keith Andrews: "È un giocatore che seguiamo da tempo. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il nostro progetto e sono certo che qui potrà crescere molto".