Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio

LA ROMA RINUNCIA A RASPADORI, CHE VA A BERGAMO, E PRENDE VAZ: 25 MILIONI ALL'OM. PER BRAVO RITORNO IN SPAGNA, MENTRE IL PARMA CONTINUA A SOGNARE SCHJELDERUP. IL GENOA VEDE BENTO SFUMARE, MA BALDANZI AVVICINARSI

Doppio colpo in canna per la Roma: i giallorossi hanno accolto in città Robinio Vaz, attaccante francese prelevato dall’Olympique Marsiglia nell’ambito di un’operazione da 25 milioni di euro, stasera all’Olimpico per la gara di Coppa Italia con il Torino. I capitolini aspettano anche la risposta dell’Aston Villa per Donyell Malen, attaccante olandese su cui c’è anche l’Atletico Madrid: la Roma propone un prestito con diritto di riscatto pressoché certo, perché obbligo condizionato alla qualificazione a una competizione europea.

“Non ha neanche voluto parlare con noi”. Così Claudio Ranieri ha spiegato il mancato affondo su Giacomo Raspadori: domani l’attaccante italiano svolgerà le visite mediche di rito con l’Atalanta, preferita a Roma e Lazio per la formula a titolo definitivo. La Dea deve ora cedere: Daniel Maldini prende quota come nome alternativo a Federico Chiesa, in casa Juventus, ma in partenza c’è anche Lazar Samardzic. Non Ademola Lookman, che per l’Atalanta non è cedibile almeno fino al termine della stagione.

Blitz vincente per il Las Palmas, che ha chiuso in queste ore per Iker Bravo, che arriverà in prestito secco fino a fine stagione: stando a quanto rivela Sky Sport, il club spagnolo ha iniziato ieri la trattativa per avere il giovane attaccante di scuola Real Madrid con l'Udinese e l'ha chiusa oggi, liberando così il giocatore dalla sua insoddisfazione per il poco spazio in campo.

ParmaLive.com fa luce sul forte interesse per Andreas Schjelderup del Parma. Infatti ieri il Benfica ha completato la cessione di David Jurásek allo Slavia Praga. Ma com’è che una cessione può sbloccare un’altra cessione? Il fatto è che fino a questo momento Jurásek era in prestito alla squadra ceca, occupando dunque una delle caselle di prestito consentita. A partire dal 2022 è stato infatti inserito un limite ai prestiti consentiti a ciascuna squadra, sia in entrata sia in uscita, oltre il quale non si può andare. Il club crociato ha espresso la propria ferma volontà di acquistare il giocatore in prestito, ma a una condizione: ossia che sia inserito un diritto di riscatto a favore dei ducali, stando a quanto riportato dal sito portoghese Glorioso1904.pt.

Stop alle trattative per Bento, e il Genoa si guarda attorno. Dopo il no dell’Al-Nassr alla cessione del portiere brasiliano, almeno per ora e con motivazioni squisitamente tecniche, non economiche. In attesa di capire se quello del club arabo è un no definitivo o meno, i dirigenti rossoblù studiano le alternative per dare al tecnico Daniele De Rossi (in foto) un nuovo estremo difensore. Un'ipotesi conduce a Stefan Ortega, portiere tedesco di origini spagnole del Manchester City. È una soluzione che piace, anche se al momento non si va oltre l’idea: nel casting del Genoa per la porta c’è, è uno dei nomi, ma per ora nulla di più concreto. Intanto sembra possa davvero essere giunta alla conclusione la telenovela che riguarda Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, l'arrivo alla Roma di Robinio Vaz "libera" l'uscita del classe 2003, per il quale sembrava essere in netto vantaggio la Fiorentina. Nelle ultime ore però c'è stato il sorpasso del Genoa, che, insieme all'Hellas Verona e al Pisa, si era mosso da tempo sul calciatore.

La Fiorentina accoglie Jack Harrison (29 anni), terzo rinforzo del suo calciomercato di gennaio. Trovano conferma le indiscrezioni lanciate negli ultimi minuti, l'affare con il Leeds United è chiuso e i viola accoglieranno il laterale d'attacco classe 1996 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

IL MANCHESTER UNITED HA SCELTO CARRICK, IL LIPSIA SCOMMETTE SU SANI E IL REAL MADRID INCASSA IL NO DI KLOPP: NON SARA' L'EREDE DI ALONSO. CANCELO AL BARCELLONA, ORA E' UFFICIALE, MENTRE IL MONACO HA ANNUNCIATO L'ARRIVO DI FAES PER LA DIFESA

Michael Carrick è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United: l’ex capitano ha firmato fino al termine della Premier League. “So cosa serve per avere successo qui - ha detto ai canali ufficiali del club di Old Trafford - e il mio focus ora è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo”.

Il direttore calcistico globale del mondo Red Bull Jurgen Klopp ha escluso categoricamente un futuro trasferimento al Real Madrid: "Quanto accaduto non mi riguarda affatto e non ha significato nulla per me. Il mercato degli allenatori sta attraversando una profonda trasformazione", ha aggiunto. Per poi riaffermare la sua scelta di 'chiamarsi fuori' dai ruoli in panchina: "Non è una cattiva idea osservare tutto da lontano e non pensare a cosa potrebbe significare per te personalmente, perché sei nel posto giusto".

Il Lipsia continua a investire sul talento giovane e guarda al futuro assicurandosi Suleman Sani. Il club tedesco ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno offensivo nigeriano dagli slovacchi del Trencin: il 19enne ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 18 nella stagione 2025/26.

Dopo il "giallo" di ieri sera, Joao Cancelo torna ufficialmente a vestire la maglia del Barcellona. Il club blaugrana e l’Al Hilal Saudi FC hanno infatti raggiunto un accordo per il prestito del laterale portoghese fino al termine della stagione in corso. Cancelo indosserà il numero 2. La firma del contratto si è svolta ieri negli uffici del club catalano, alla presenza del presidente Joan Laporta, del vicepresidente Rafael Yuste, del dirigente Joan Soler e del direttore dell’Area Calcio Anderson Luis de Souza “Deco”, oltre ai familiari del giocatore.

Il Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Wout Faes, difensore centrale belga classe 1998, in prestito dal Leicester City fino al termine della stagione, con opzione di acquisto. Dopo esperienze in Belgio, Paesi Bassi e Inghilterra, Faes torna in Ligue 1, campionato che conosce bene grazie al suo periodo al Reims tra il 2020 e il 2022.

Il Porto ha ufficializzato l’accordo con il Nacional per il trasferimento temporaneo di Gabriel Veron, che si unirà ai portoghesi di Madeira con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso. L’operazione non prevede alcuna opzione di acquisto dei diritti economici del giocatore, che resta di proprietà del club portista.