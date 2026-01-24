Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, EN-NESYRI AI DETTAGLI: IL MAROCCHINO HA DETTO SÌ, SI CONTA DI CHIUDERE NELLE PROSSIME ORE. NAPOLI, UFFICIALI LE CESSIONI DI LANG E LUCCA. ROMA, BALDANZI SI TRASFERISCE IN PRESTITO AL GENOA: C'È ANCHE IL DIRITTO DI RISCATTO. IL CLUB ROSSOBLÙ ANNUNCIA ANCHE ZATTERSTROM. LECCE, GUILBERT AI SALUTI: IL DIFENSORE RISOLVE CONSENSUALMENTE IL CONTRATTO CON IL CLUB. L'AVVENTURA DI GUAITA AL PARMA È DURATA SOLO 2 MESI: L'ANNUNCIO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Juventus è sempre più vicina a Youssef En-Nesyri. I contatti delle ultime ore hanno portato a un deciso passo avanti e, secondo quanto raccolto in serata da TMW, la Vecchia Signora è ottimista di poter arrivare alla fumata bianca già entro la giornata di oggi. Il sì del giocatore è arrivato, mentre restano da sistemare soltanto alcune questioni di natura burocratica. L’accordo con il Fenerbahce è stato trovato e nella giornata odierna c’è stato anche l’incontro diretto con il centravanti marocchino, con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini in missione a Istanbul per chiudere l’operazione. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo, oltre al pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione. En-Nesyri aveva ricevuto anche un paio di proposte dall’Arabia Saudita, ma la possibilità di giocare in Serie A e in Champions League ha pesato in maniera decisiva sulla sua scelta. Ora la palla passa agli ultimi passaggi formali dell'affare: se non emergeranno intoppi, la Juventus conta di chiudere l’operazione nelle prossime ore e consegnare a mister Luciano Spalletti un nuovo centravanti per la seconda parte della stagione. Finora En-Nesyri ha realizzato 8 reti e 1 assist in 25 presenze tra le fila del club di Istanbul, ed è appena rientrato dall'avventura in Coppa d'Africa con la sua Nazionale.

Il Napoli si prepara ad accogliere Giovane dal Verona (visite mediche previste domani, sabato 24 gennaio) e intanto arriva un'altra uscita dal club azzurro dopo quella di Lorenzo Lucca, accasatosi al Nottingham Forest. Ora è ufficiale anche l'approdo di Noa Lang, che ripartirà dal campionato turco e dal Galatasaray. Questo il comunicato del Gala tramite i propri canali social: "Il calciatore professionista Noa Noëll Lang e la sua società SSCN Napoli SPA hanno raggiunto l'accordo su cessione temporanea del calciatore con possibilità di acquisto non obbligatorio, previa richiesta scritta della nostra società per il resto della stagione 2025-2026. Al club azzurro verrà versata una tassa di cessione temporanea pari a 2.000.000 euro netti. Al calciatore verrà versato un netto di 1.750.000 euro di stipendio garantito per la stagione 2025-2026". Si avvicina intanto anche l'annuncio dell'affare Giovane con l'Hellas Verona. Il giocatore infatti già stasera dovrebbe raggiungere la città di Napoli, per sostenere domattina le visite mediche. Antonio Conte spera dunque di poterlo convocare già per il big match contro la Juventus.

Lorenzo Lucca saluta già il Napoli. L'attaccante arrivato in estate dall'Udinese in prestito oneroso per 9 milioni di euro, con diritto/obbligo di riscatto fissato a 26 milioni più altri 5 di bonus, non è riuscito a ripagare le alte aspettative che c'erano nei confronti e gli azzurri hanno deciso quindi di liberarsene con destinazione Premier League. Di seguito il comunicato appena diramato dai partenopei sul suo trasferimento al Nottingham Forest: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!".

L'AS Roma comunica sui propri canali ufficiali di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione in prestito fino a fine stagione di Tommaso Baldanzi. Di seguito la nota dei giallorossi sul centrocampista classe 2003, per il quale il Grifone vanta un diritto di riscatto da circa 10 milioni di euro.

"L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa. In bocca al lupo, Tommaso!", si legge nel comunicato dei giallorossi.

Il Genoa annuncia l'ufficialità dell'arrivo di Nils Zatterstrom, che lascia lo Sheffield United per unirsi ai rossoblu allenati da Daniele De Rossi. Di seguito il comunicato del Grifone: "Genoa CFC comunica di aver formalizzato con Sheffield United FC l’arrivo del difensore Nils Erik Ulf Zätterström. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito e il club si è assicurato l’opzione per esercitare, alla fine della stagione sportiva, l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo".

Frederic Guilbert saluta il Lecce. Il difensore ha risolto il contratto con la formazione salentina nella giornata di oggi. A darne l'annuncio è stata la stessa società giallorossa con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale:

"L’U.S. Lecce comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2026, con il calciatore Frédéric Guilbert".

Vicente Guaita non è più un giocatore del Parma. L'estremo difensore spagnolo, due mesi dopo il suo arrivo in gialloblù, ha infatti risolto il proprio contratto col club ducale.

"Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Vicente Guaita. Il Club augura a Vicente Guaita le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale".

Il classe '87 era stato annunciato lo scorso 22 novembre, col Parma che aveva deciso di attingere dalla lista svincolati per sopperire all'infortunio di Suzuki. L'impatto dello spagnolo però è stato minimo, con una sola presenza in Coppa Italia prima dell'infortunio alla spalla.

MARSIGLIA, DOPPIO COLPO: ECCO QUINTEN TIMBER E ETHAN NWANERI. SALAH TITOLARE MA NON PIÙ IL CENTRO DEL LIVERPOOL: L'ARABIA SAUDITA TORNA A BUSSARE. LO SPORTING CP BLINDA DIOMANDE: CONTRATTO FINO AL 2030 E CLAUSOLA DA 80 MILIONI

Quinten Timber è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Il gemello di Jurrien (Arsenal), uno dei centrocampisti più completi della sua generazione nei Paesi Bassi, approda alla corte di De Zerbi e lascia il Feyenoord per poco meno di 5 milioni di euro. Nato il 17 giugno 2001 a Utrecht, il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax ha trasformato un percorso inizialmente tortuoso in una carriera di maturità e consapevolezza, diventando un elemento chiave per il club di Rotterdam e per la nazionale olandese.

Ora è ufficiale anche l'approdo di Ethan Nwaneri al Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo quello di Quinten Timber. Il centrocampista arriva in prestito dall'Arsenal. Di seguito il comunicato del club: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio del giovane centrocampista offensivo dell'Arsenal Ethan Nwaneri in prestito per la seconda metà della stagione 2025-2026.

Lo sfogo di Mohamed Salah del 6 dicembre scorso aveva fatto tremare Anfield. Dopo essere rimasto in panchina contro il Leeds, l’egiziano non aveva usato mezzi termini: deluso, amareggiato, convinto di essere diventato il capro espiatorio dei cattivi risultati del Liverpool. Parole durissime, accompagnate da un messaggio neppure troppo velato: così, il suo futuro in maglia Reds non era più scontato. La situazione si è poi progressivamente raffreddata. La Coppa d’Africa ha rappresentato una boccata d’ossigeno, utile a stemperare le tensioni, e al suo rientro Arne Slot ha subito rimesso Salah al centro del progetto, schierandolo titolare contro l’OM. Ma il campo ha raccontato un’altra storia: il Salah devastante di un tempo non si è ancora rivisto. In Inghilterra la sensazione è chiara: oggi il volto simbolo del Liverpool è Dominik Szoboszlai, non più l’egiziano. A 33 anni, e dopo il rinnovo strappato in extremis la scorsa stagione, Salah appare meno incisivo, meno coinvolto nel gioco e meno in sintonia con i nuovi innesti come Wirtz e Frimpong. Tanto da alimentare qualche dubbio anche nei piani dirigenziali: quel prolungamento è stato davvero la scelta giusta? In questo scenario torna prepotente l’opzione Arabia Saudita. Secondo il Daily Telegraph, i club della Saudi Pro League sono pronti a tornare alla carica, complici le probabili partenze di stelle come Mané, Fabinho e Benzema. Salah resta una priorità assoluta: un’uscita che permetterebbe al Liverpool di monetizzare senza "scaricarlo", e al giocatore di chiudere il cerchio con un contratto faraonico. Un primo approccio potrebbe arrivare già ora, ma l’estate sembra il momento decisivo.

Continua il matrimonio tra lo Sporting Clube de Portugal e Ousmane Diomande. Il club lusitano ha infatti annunciato il rinnovo di contratto del giovane difensore centrale fino al 2030, confermando anche la clausola rescissoria da 80 milioni di euro.