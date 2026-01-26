Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:00Serie A
Alessio Alaimo

LAZIO, CASO ROMAGNOLI E LAVORI IN CORSO PER MALDINI. MILAN SU DRAGUSIN -
Incredibile quanto sta succedendo in casa Lazio. Alessio Romagnoli sembrava ad un passo dalla cessione all'Al Sadd di Mancini, tanto che ieri lui aveva salutato tutti i tifosi presenti al Via Del Mare dopo la gara pareggiata 0-0 contro il Lecce e anche Sarri aveva confermato nella conferenza post partita come il difensore fosse ormai un suo ex calciatore.

Ieri, tuttavia, la società biancoceleste ha smentito la cessione attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste", si legge, poi aggiunge: "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".

La Lazio avanza per Daniel Maldini. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti sono vicini a definire l'accordo con l'Atalanta per il fantasista figlio d'arte classe 2001. In caso di fumata bianca, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni. La Dea incasserebbe subito un milione di euro per il prestito oneroso del giocatore e 13-14 milioni per l'eventuale riscatto.

Maldini in questa stagione ha collezionato finora appena 11 presenze con 1 assist e 376 minuti giocati. Su di lui nelle scorse settimane hanno messo gli occhi anche Juventus, Fiorentina e Napoli.

Vincitore appena 8 mesi fa in Europa League con il Tottenham, Radu Dragusin potrebbe tornare in Italia. Il difensore rumeno classe 2002 è finito in fondo alle gerarchie volute da Thomas Frank, tecnico degli Spurs, per questo starebbe riflettendo sul suo futuro. L'ex Genoa e Juventus infatti, secondo quanto riferito da Il Giornale, è un nome caldo per la difesa del Milan.

Il club di via Aldo Rossi avrebbe sondato il terreno con il club inglese per un trasferimento dalla formula precisa: prestito con diritto di riscatto. Dragusin finora in stagione ha giocato appena 6 minuti in Premier League con la maglia del Tottenham, acquistato appena due anni fa dal Grifone per 25 milioni complessivi. Il giocatore ha un passato anche tra Salernitana e Sampdoria.

In merito al mercato di gennaio del Milan, Massimiliano Allegri ha dichiarato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene in uscita ed in entrata. A gennaio i migliori le squadre se li tengono. Poi ci sono le eccezioni, vedi Fullkrug: il direttore è stato molto bravo a portarlo all'inizio del mercato. Se fosse arrivato una settimana dopo avrebbe già saltato due partite. Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società".

Come spesso capita, potrebbe essere un gennaio di grande rivoluzione per l'Hellas Verona sul calciomercato e tra i reparti in cui il club scaligero è pronto a rifarsi il look troviamo la difesa. Con un nome nuovo che emerge, fornito da Sky Sport.

Stando alle informazioni diffuse dall'emittente satellitare, infatti, l'Hellas Verona sta provando a prendere Felix Uduokhai (28 anni), difensore classe 1997 tedesco dal curriculum internazionale che attualmente gioca in Turchia, con la maglia del Besiktas, che l'ha acquistato la scorsa estate dall'Augsburg, in Bundesliga, per 5 milioni di euro, assicurandoselo così a titolo definitivo dopo averlo avuto la stagione scorsa in prestito oneroso. In questi primi mesi di esperienza in Turchia, per Uduokhai 13 presenze tra Super Lig, coppa nazionale e turni di qualificazione di Europa League e Conference, per un totale di 1015 minuti in campo.

L'Hellas Verona ha già avviato i contatti necessari con il Besiktas per arrivare a Uduokhai. Al momento la distanza sulla valutazione risulta piuttosto contenuta, di fatto balla 1 milione di euro tra quanto chiedono i turchi e quanto propongono i gialloblù di Serie A. Il vero nodo però, si apprende dall'emittente satellitare, riguarda l'inserimento del riscatto, tra il diritto e l'obbligo.

CITY, SERENITÀ PER IL FUTURO DI GUARDIOLA. GALATASARAY, COLPO ASPRILLA -

Dopo aver dominato in Spagna e Germania, conquistando la Champions League lungo il cammino, Pep Guardiola si appresta a completare un decennio sulla panchina del Manchester City. Nonostante un contratto che lo lega ai Citizens fino al 2027, le speculazioni su un suo possibile addio anticipato si rincorrono con insistenza. La stagione 2025-26 si sta rivelando un altro banco di prova impegnativo per il tecnico catalano, reduce da un’annata avara di trofei, ma la squadra è ancora pienamente in corsa su quattro fronti.

Proprio l'eventuale successo in questi mesi potrebbe riaccendere il sacro fuoco di Guardiola, spingendolo a onorare il suo impegno per almeno un’altra stagione. Al momento, il cinquantacinquenne allenatore sembra stia valutando attentamente le proprie opzioni, fedele alla sua filosofia che esige il massimo da se stesso e dai suoi collaboratori. Nonostante le voci su presunti piani di emergenza del club — che vedrebbero Enzo Maresca, ex assistente di Pep ed ex Chelsea, come possibile erede — l'ambiente City rimane compatto attorno al suo leader.

Come sottolineato dal Manchester Evening News, il futuro di Guardiola non sarà dettato dai risultati immediati, a meno di un improbabile tracollo: il credito accumulato con 18 trofei gli garantisce il diritto assoluto di decidere i tempi e i modi del proprio congedo. Senza contare che il tecnico catalano nella sua carriera non ha mai rescisso un contratto dopo averlo firmato.

Il Galatasaray ha formalizzato poco fa l'acquisto di Yáser Asprilla, comunicando ufficialmente i dettagli dell'operazione sul proprio sito ufficiale. Il club turco ha raggiunto un'intesa con il Girona per il trasferimento del talento colombiano sulla base di un prestito gratuito per la restante parte della stagione 2025-2026, affare che peraltro era stato preannunciato dal tecnico Buruk nelle scorse ore. L'accordo prevede inoltre l'inserimento di un'opzione di acquisto a titolo definitivo, che la società di Istanbul potrà decidere di esercitare nella prossima finestra di mercato.

Secondo i termini contrattuali divulgati, "l'opzione di riscatto è subordinata esclusivamente a una richiesta scritta e unilaterale da parte del Galatasaray: in assenza di tale comunicazione ufficiale, non scatterà alcun obbligo di acquisto". Per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore, ad Asprilla è stato garantito uno stipendio netto di 1,2 milioni di euro per la durata del prestito, cifra che conferma l'importanza del profilo nel nuovo scacchiere tattico dei giallorossi.

L'annuncio chiude una trattativa lampo che ha visto il club turco superare la concorrenza internazionale, assicurandosi uno dei fantasisti più promettenti del calcio sudamericano per rinforzare la propria trequarti. Con l'ufficialità del tesseramento, Asprilla si mette da subito a disposizione del tecnico Okan Buruk, pronto a esordire in una fase cruciale del campionato turco.

Il Fenerbahçe ha messo nel mirino Omar Marmoush, intensificando i contatti per l'attaccante del Manchester City in vista della chiusura del mercato. La necessità del club turco di rinforzare il reparto avanzato è diventata prioritaria, specialmente con Youssef En-Nesyri ormai prossimo al trasferimento. Secondo quanto riportato da Sabah, lo scenario sarebbe stato favorito dal via libera di Pep Guardiola, che non riterrebbe più l'egiziano incedibile, complice anche il recente acquisto di Antoine Semenyo che ha ridotto ulteriormente gli spazi per Marmoush all'Etihad.

Il club di Istanbul sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Sulle tracce del calciatore, infatti, resta vigile anche il Bayern Monaco, che monitora la situazione con estrema attenzione. Tuttavia, nonostante il forte pressing proveniente dalla Turchia — dove anche il Galatasaray avrebbe effettuato dei sondaggi tramite intermediari — la preferenza dell'attaccante sembra essere quella di una permanenza in Premier League, con Aston Villa e Tottenham che restano opzioni concrete, potenzialmente anche sulla base di un prestito.

Il futuro di Marmoush resta dunque un rebus a pochi giorni dal termine delle trattative. Il giocatore, legato ai Citizens da un contratto fino al 2029, ha vissuto una stagione fin qui travagliata, caratterizzata da alcuni infortuni e dall'impegno in Coppa d'Africa che ne hanno limitato l'impiego da titolare. Sebbene il Fenerbahçe spinga per una soluzione a titolo definitivo, la volontà del calciatore di restare nel calcio inglese potrebbe rimescolare le carte.

Articoli correlati
Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta? Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta?
Juventus verso il Napoli: Spalletti cura i dettagli, En-Nesyri più vicino Juventus verso il Napoli: Spalletti cura i dettagli, En-Nesyri più vicino
I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani... I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio
Milan, De Winter: "Felice per il primo gol in rossonero, avevo bisogno di fiducia... Milan, De Winter: "Felice per il primo gol in rossonero, avevo bisogno di fiducia e minuti"
Napoli, Juan Jesus chiede scusa dopo l'errore con la Juve: "Mi prendo la responsabilità"... Napoli, Juan Jesus chiede scusa dopo l'errore con la Juve: "Mi prendo la responsabilità"
Genoa, Malinovskyi: "Ero in dubbio anche prima del Parma. Ho dato tutto, vittoria... Genoa, Malinovskyi: "Ero in dubbio anche prima del Parma. Ho dato tutto, vittoria importante"
Florenzi: "Roma straripante contro il Milan, si gioca il 3°-4° posto con Juventus... Florenzi: "Roma straripante contro il Milan, si gioca il 3°-4° posto con Juventus e Napoli"
Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente" Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga... Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga d'Europa
Da reietto a essenziale, altra riprova da Celik. La Roma però rischia di perderlo... Da reietto a essenziale, altra riprova da Celik. La Roma però rischia di perderlo a zero
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
2 Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
3 Florenzi: "Roma straripante contro il Milan, si gioca il 3°-4° posto con Juventus e Napoli"
4 Il Chelsea non molla Douglas Luiz: interesse concreto, ma solo in prestito
5 Napoli, Juan Jesus chiede scusa dopo l'errore con la Juve: "Mi prendo la responsabilità"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa
Immagine top news n.1 La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto
Immagine top news n.2 Juventus, prova di forza contro l'ex Conte: David on fire, ma Spalletti vuole un altro '9'
Immagine top news n.3 Lazio, sprint per Daniel Maldini in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto: le cifre
Immagine top news n.4 Roma-Milan 1-1, le pagelle: Gasperini batte Allegri solo ai punti, due 7 per parte
Immagine top news n.5 La Roma aggancia il Napoli, Milan a -5 dall'Inter. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.6 Roma sprecona e Milan cinico, Pellegrini riprende De Winter: all'Olimpico finisce 1-1
Immagine top news n.7 Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David on fire, disastro Juan Jesus. Spalletti incarta Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Milan, De Winter: "Felice per il primo gol in rossonero, avevo bisogno di fiducia e minuti"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Juan Jesus chiede scusa dopo l'errore con la Juve: "Mi prendo la responsabilità"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Malinovskyi: "Ero in dubbio anche prima del Parma. Ho dato tutto, vittoria importante"
Immagine news Serie A n.5 Florenzi: "Roma straripante contro il Milan, si gioca il 3°-4° posto con Juventus e Napoli"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, Turati dopo il ko col Benevento: "Orgoglioso dei ragazzi, ma serve più coraggio"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, Venturato: "Peccato l'errore sul loro gol, ma vittoria meritata"
Immagine news Serie C n.3 DS Dolomiti Bellunesi chiede scusa ai tifosi: "Oggi uno spettacolo indecoroso"
Immagine news Serie C n.4 DS Casertana: "Non è allarme rosso, ma arancione. Serve reagire con lavoro e compattezza"
Immagine news Serie C n.5 Toscano esalta il suo Catania: "Prestazione quasi perfetta contro una squadra da vertice"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, poche emozioni tra Audace Cerignola e Monopoli: finisce 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?