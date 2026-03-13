Mercato, le big pensano già alla prossima stagione.Corriere della Sera: "Si gioca d’anticipo"

Le grandi del calcio italiano si muovono con largo anticipo sul mercato, tra obiettivi Champions e strategie per il futuro. Mentre la stagione entra nella fase decisiva, i principali club di Serie A stanno già pianificando rinforzi e possibili rivoluzioni per la prossima annata.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, una delle situazioni più interessanti riguarda l’Inter, dove potrebbe aprirsi un nuovo capitolo tra i pali. L’idea nerazzurra è quella di individuare l’erede di Yann Sommer e il nome seguito con attenzione è quello di Guglielmo Vicario, considerato il profilo giusto per il futuro.

Anche il Milan guarda avanti e coltiva un sogno di grande prestigio per l’attacco: Robert Lewandowski. L’operazione resta complessa, ma il profilo del centravanti polacco continua a essere valutato come possibile occasione.

In casa Juventus, invece, l’attenzione è rivolta al centrocampo. Tra i nomi seguiti c’è quello di Franck Kessié, già protagonista in Serie A e ritenuto un rinforzo utile per aumentare fisicità ed esperienza in mezzo al campo.

Si muove anche il Napoli, che continua a monitorare diversi profili per rinforzare la rosa. Tra questi spunta Gomes, indicato come possibile innesto per la prossima stagione. Strategie diverse, ma un obiettivo comune: arrivare pronti al prossimo ciclo, giocando d’anticipo sul mercato.