Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:18Serie A
Alessio Alaimo

INTER, MAROTTA FA IL PUNTO: “NO A PALESTRA”. MILAN, TOMORI E IL RINNOVO: “QUI STO BENE” -

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, nel corso del suo intervento ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta ha parlato anche di mercato. Con particolare riferimento a due nomi caldi in entrata ed in uscita, ovvero il difensore Marco Palestra e il centrocampista Davide "Ci tengo a chiarire che il comportamento di Frattesi è sempre stato esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non si riferiva a questo. Chiaro che il giocatore che non gioca con continuità magari ha l'intenzione di immaginare alternative. Noi non vogliamo trattenere nessuno, ma il giocatore non ha espresso il desiderio di andare via. Frattesi è sicuramente un ottimo giocatore. Palestra? Posso escludere in maniera categorica Palestra. E' riduttivo immaginare che un giocatore possa condizionare l'esito di una stagione, però valuteremo la situazione. Pur essendo un ottimo giocatore, Palestra non è un obiettivo. Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla. Sappiamo che è un mercato povero, proveremo a capire se possiamo aggiungere qualcosa".

Intervenuto nel post partita di Milan-Verona, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha espresso un commento anche sul tema rinnovo di contratto. Questa la sua risposta in merito al suo accordo attualmente fino al 2027 col Diavolo: "Quest’anno mi piace come sto giocando e come sta giocando la squadra. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno poca esperienza. Sono disponibili per aiutare la squadra e stanno dimostrando di poterlo fare anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo il mio calcio e la vita qua. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti, io sono concentrato sulle cose che sto facendo in campo. Questa è la cosa più importante per me".

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalle condizioni di Immobile: "Ciro sta rientrando in forma, aveva bisogno di un po' di tempo per allenarsi bene e forte. Ora sta bene".
Sul mercato: "Non è vero che Freytes è già alle porte di Bologna, sono tutte situazioni che dobbiamo monitorare. Noi dal punto di vista numerico siamo al completo e non abbiamo necessità di intervenire, dovremo farci trovare pronti e, se ci saranno delle occasioni, le valuteremo. Non abbiamo il fiato sul collo, la squadra è completa e l'ha dimostrato in questa prima parte di stagione. Se ci sarà la possibilità di migliorarla, lo valuteremo. Fabbian-Lazio? Se ne parla da quest'estate, anche quando la Lazio aveva il mercato bloccato. Non abbiamo necessità in entrata e neanche in uscita. La rosa è competitiva e il mister dà spazio a tutti. Poi, se qualcuno viene a chiederci di cambiare aria, ne parliamo".

La Roma blinda due colonne dello spogliatoio. Secondo quanto riportato dall’edizione di Tuttosport, sono infatti molto vicini i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, profili considerati centrali nel progetto giallorosso presente e futuro, soprattutto da quando alla guida c'è Gian Piero Gasperini, con cui entrambi sono esplosi ai tempi dell'Atalanta.

Per il difensore centrale l’accordo sarebbe impostato su una scadenza al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, a conferma del ruolo di leader assunto negli ultimi anni sia in campo sia nello spogliatoio. Cristante, invece, è pronto a prolungare fino al 2028, suggellando un rapporto di fiducia consolidato con il club dopo stagioni di continuità e affidabilità.

La società accelera dunque sul fronte delle certezze, puntando su identità, esperienza e senso di appartenenza. In un mercato sempre più fluido, la Roma sceglie di ripartire dai suoi uomini chiave, assicurandosi stabilità e continuità tecnica per le prossime stagioni. In attesa dei colpi in entrata, soprattutto in attacco, la vera priorità sul mercato di gennaio.

CANCELO VERSO L’ADDIO ALL’AL HILAL. AJAX, UN NUOVO CRUIJFF IN FAMIGLIA -

Il futuro di Joao Cancelo sembra lontano dall’Al Hilal. Come infatti riferito dal quotidiano spagnolo Sport, l’allenatore Simone Inzaghi non intende inserirlo nella lista dei giocatori utilizzabili da gennaio, chiudendogli di fatto le porte per il resto della stagione. Dopo un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo a lungo, il terzino portoghese non ha mai debuttato quest’anno e non rientra nei piani tecnici del club.

Scontento della sua esperienza in Arabia Saudita, Cancelo sta spingendo per tornare in Europa con l’obiettivo di arrivare al Mondiale in piena forma. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una nuova squadra, approfittando anche della disponibilità dell’Al Hilal a coprire parte dell’ingaggio in caso di prestito. Club della Premier League e alcune big portoghesi monitorano la situazione, mentre l’ipotesi Barcellona resta sullo sfondo. Secondo la stampa saudita, la decisione è ormai definitiva: Cancelo non giocherà più con l’Al Hilal in questa stagione.

Quella di Cancelo non è l'unica decisione forte adottata dall'ex tecnico dell'Inter dal suo approdo nel club saudita. Negli scorsi mesi, infatti, Inzaghi aveva messo fuori rosa anche Renan Lodi, che per tutta risposta aveva deciso di rescindere il proprio contratto. Negli scorsi giorni il brasiliano è tornato in patria, firmando fino al 2030 con l'Atletico Mineiro.

Ci sarà un nuovo Cruijff allo ‘Stadio Johan Cruijff’. È infatti notizia degli ultimi minuti di come l’Ajax abbia scelto il figlio dell’ex leggenda del club, Jordi Cruijff, come nuovo Direttore Tecnico. Le due parti hanno raggiunto un accordo fino al 2028, con Jordi Cruijff che ha vinto il testa a testa con un'altra leggenda del club come Maxwell per succedere all’ex dt Alex Kroes.

Dal momento della sua nomina all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (EGM), fa sapere il quotidiano nazionale De Telegraaf, Cruijff sarà il "capo dell’area tecnica” dell'Ajax. A differenza del direttore sportivo titolare Marijn Beuker, diventerà un amministratore statutario e, come il direttore generale Menno Geelen e il direttore finanziario Shashi Baboerbam Panday, avrà il potere di firma. Fino alla sua nomina all'EGM, Cruijff ricoprirà inizialmente il ruolo di amministratore titolare.

Per Jordi Cruijff si tratta di un ritorno nel club dove da calciatore vi ha militato nel settore giovanile tra il 1981 e il 1988, prima di trasferirsi in una dimenticabile esperienza al Barcellona. Per lui si tratta inoltre del secondo ruolo da dirigente, dopo che nel 2021 era stato nominato proprio dai blaugrana direttore dell'area internazionale del club e l’anno successivo ne divenne direttore sportivo.

Articoli correlati
Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Corvino e il Lecce non vorrebbero trasformare Tiago Gabriel in Dorgu. Ma solo a gennaio... Corvino e il Lecce non vorrebbero trasformare Tiago Gabriel in Dorgu. Ma solo a gennaio
Cagliari, quali rinnovi ci sono sotto l'albero di Natale rossoblù? Cagliari, quali rinnovi ci sono sotto l'albero di Natale rossoblù?
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre
Zielinski: "Vittoria da tenere stretta. Un’Inter così deve puntare in alto" Zielinski: "Vittoria da tenere stretta. Un’Inter così deve puntare in alto"
Inter, Chivu: "Bravi a non perdere la calma, l'Atalanta ti fa spendere tante energie"... Inter, Chivu: "Bravi a non perdere la calma, l'Atalanta ti fa spendere tante energie"
L. Amoruso sulla Fiorentina: "Qualche segnale, ma i problemi restano. Paratici può... L. Amoruso sulla Fiorentina: "Qualche segnale, ma i problemi restano. Paratici può dare la svolta”
Bergomi esalta Chivu: "Ha lavorato sulla testa: che brava l'Inter a reagire sempre"... Bergomi esalta Chivu: "Ha lavorato sulla testa: che brava l'Inter a reagire sempre"
Inter, Lautaro: "Vogliamo mandare messaggi prima di tutto a noi stessi" Inter, Lautaro: "Vogliamo mandare messaggi prima di tutto a noi stessi"
Dopo Marotta, anche Chivu risponde a Conte: "Chi vuole fare casino, fa casino" Dopo Marotta, anche Chivu risponde a Conte: "Chi vuole fare casino, fa casino"
Inter, Pio Esposito e gli assist a Lautaro: "Anche lui me ne ha fatti, ma non l'ho... Inter, Pio Esposito e gli assist a Lautaro: "Anche lui me ne ha fatti, ma non l'ho buttata dentro"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, Baldanzi in vantaggio su El Shaarawy
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Dopo Marotta, anche Chivu risponde a Conte: "Chi vuole fare casino, fa casino"
4 Inzaghi 'fa fuori' anche Cancelo: il portoghese pronto a lasciare l'Al Hilal e a tornare in Europa
5 Bergomi esalta Chivu: "Ha lavorato sulla testa: che brava l'Inter a reagire sempre"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ultima classifica di Serie A del 2025 è quasi fatta: Inter in testa, poi Milan e Napoli
Immagine top news n.1 L'Inter si regala un Capodanno in vetta: Lautaro stende l'Atalanta. Chivu: "Conte? Non mi interessa"
Immagine top news n.2 Tabù trasferta sfatato: in campionato c'è il Napoli di Supercoppa. Cremonese, mal di big
Immagine top news n.3 La mossa di mercato più azzeccata dall'Inter nel 2025: Pio Esposito ancora decisivo
Immagine top news n.4 L'Inter risponde a Milan e Napoli e torna in testa: la classifica aggiornata della Serie A
Immagine top news n.5 Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Akanji guida, Luis Henrique timido, Djimsiti fa un regalo
Immagine top news n.6 Lautaro regala all'Inter un Capodanno in vetta: Atalanta domata 1-0 a Bergamo
Immagine top news n.7 Muharemovic, il 50% della rivendita alla Juve e il mercato: i bianconeri hanno un vantaggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Zielinski: "Vittoria da tenere stretta. Un’Inter così deve puntare in alto"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu: "Bravi a non perdere la calma, l'Atalanta ti fa spendere tante energie"
Immagine news Serie A n.4 L. Amoruso sulla Fiorentina: "Qualche segnale, ma i problemi restano. Paratici può dare la svolta”
Immagine news Serie A n.5 Bergomi esalta Chivu: "Ha lavorato sulla testa: che brava l'Inter a reagire sempre"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Lautaro: "Vogliamo mandare messaggi prima di tutto a noi stessi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salernitana, prime valutazioni sulle uscite: Boncori nel mirino della Virtus Verona
Immagine news Serie B n.2 Campobasso, Rizzetta fissa la rotta: "Costruiamo una squadra per la Serie B"
Immagine news Serie B n.3 Parola di ex. Giannitti: "Sì, vedo il Frosinone come candidata alla Serie A diretta"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Obaretin: "Col Frosinone pari giusto, siamo stati bravi a reagire al gol subito"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Gorgone e il mercato: "Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che servirebbero"
Immagine news Serie B n.6 Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino
Immagine news Serie C n.2 Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese a caccia del bomber: Nepi resta un sogno, Mastroianni e Gambale le alternative
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro Sesto
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Piana ai saluti: in chiusura la trattativa per il ritorno a Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.2 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?