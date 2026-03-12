TMW Goretzka via dal Bayern Monaco, ma non ha ancora deciso dove. Piace in Italia

Leon Goretkza sarà uno dei parametro zero più interessati per la prossima estate. Subentrato nella sfida contro l'Atalanta - per gli ultimi ventidue minuti - da qualche settimana è usato con il contagocce dall'allenatore Vincent Kompany. Non è dato sapere perché, ma nelle parole del direttore tecnico Christoph Freund ci può essere un indizio. "Abbiamo parlato apertamente anche con lui del suo contratto, che scade a giugno. La sua esperienza al Bayern finirà quest'estate. La sua avventura qui non è ancora finita, e ci attendiamo grandi cose nei prossimi mesi".

Un pensiero chiarissimo, quello di Goretzka, che lo ha ammesso qualche giorno fa. "Dopo otto anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all'estero". Quindi niente Bundesliga nel suo futuro, ma una possibilità in un top club. Da capire chi gli darà la possibilità, sebbene diversi club italiani lo abbiano già messo nel mirino. Antonio Conte lo ha chiesto per il suo prossimo Napoli - in realtà era una richiesta per gennaio, non accolta - Milan e Inter ci fanno un pensierino.

Come nelle più belle storie c'è un però. Goretzka ha uno stipendio da 7 milioni di euro all'anno e non abbasserà le pretese. Non è detto che non possa richiedere anche un bonus alla firma, visto lo status da svincolato.