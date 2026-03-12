Inter, Chivu ritrova Thuram e aspetta Bastoni. Contro l’Atalanta per ripartire

L’aria ad Appiano Gentile non è gonfia di ansia e paura, anche se la sconfitta contro il Milan potrebbe aver acceso vecchi fantasmi di rimonta. Scudetti soffiati all’ultimo respiro, spettri che Cristian Chivu vuole stroncare sul nascere prima che occupino la mente dei giocatori. I nerazzurri psicologicamente sono cresciuti, ma i traumi si celano nel profondo, e possono riaffiorare sotto altre sembianze. L’allenatore rumeno allora torna a mettere il camice da bianco da psicologo, cercando di trasmettere la leggerezza necessaria per riprendere il cammino in campionato. Chivu da quando è arrivato a luglio è riuscito a togliere un passo alla volta i pensieri negativi, quasi come un acchiappa sogni degli indiani d’America. Non serve andare oltre oceano però per comprendere quanto il momento sia delicato, visto che tra Atalanta, Fiorentina, Roma e Como i nerazzurri si giocheranno il tricolore.

Ieri il gruppo è tornato al lavoro per preparare il match contro la Dea, reduce dalla pesantissima umiliazione in Champions League contro il Bayern Monaco. La sconfitta renderà l’Atalanta un avversario ancor più temibile e desideroso di riscatto, e considerando che nella gara d’andata gli uomini di Palladino hanno venduto cara la pelle anche a San Siro ci si aspetta una partita tesa. Il capitolo infortuni merita un ragionamento a parte. Ieri ad Appiano si sono allenati a parte Calhanoglu e Lautaro insieme a Bastoni. Il turco proverà ad esserci per Firenze, il capitano dell’Inter invece con ogni probabilità si rivedrà dopo la sosta. Il centrale nerazzurro deve ancora assorbire la contusione alla tibia rimediata nello scontro con Rabiot nel derby. Ad oggi non c’è allarmismo ma in caso di forfait Chivu farà ricorso all’innesto di Carlos Augusto nel pacchetto arretrato.

Chi invece può ricandidarsi dall’inizio è Dumfries. L’olandese scalpita e vuole tornare a rimettere la benzina giusta nella macchina nerazzurra, apparsa molto ingolfata sulla fascia destra dopo le ultime prestazioni di Luis Henrique. Tutti sono sotto esame, non solo il laterale brasiliano. Anche Barella e Thuram sono chiamati a rispondere presente: il centrocampista azzurro fatica ad emergere, il francese invece ha smaltito l’attacco influenzale. Sabato inizia un mini campionato in cui nessuno può più sbagliare.