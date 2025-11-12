Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

RAFFAELE PALLADINO È IL NUOVO ALLENATORE DELL'ATALANTA. JUVENTUS, COMOLLI È IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO BIANCONERO. LA PERMANENZA DI VLAHOVIC PASSA DALLA CHAMPIONS, SPALLETTI VUOLE UN REGISTA. MILAN, MODRIC PUÒ RINNOVARE

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta. A darne l'annuncio il club orobico con il comunicato stampa che segue: "Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025. Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027".

Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato la novità, già nell’aria da diverso tempo, con un comunicato stampa: "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente."

"Abbiamo trovato un accordo con Dusan: parleremo a fine stagione". Le parole di Damien Comolli lasciano aperto uno squarcio sul fuuturo di Vlahovic. "Non ci aspettiamo nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Giorgio e Modesto. C’è un accordo già stretto, quindi siamo sicuramente fiduciosi per questa situazione. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi. Dobbiamo rispettare lo squad cost ratio sennò la UEFA interverrà. Dobbiamo gestire la nostra parte economica". È evidente che la sua permanenza dipenda per larga parte da un fattore: la partecipazione alla prossima Champions League. Perché basta fare due conti su cosa potrebbe chiedere Vlahovic per rimanere. Uno stipendio magari inferiore, ma non di troppo, rispetto a quello di questa. Più, però, un bonus alla firma che, anche spalmato su più anni, potrebbe significare arrivare a un investimento più o meno pari a quello attuale. Anche abbassando fra i 9 e i 10 milioni di euro (alla Lautaro, per intenderci) la spesa sarebbe di circa 20 milioni all'anno al lordo. E poi? Vlahovic ragiona da svincolato. Quindi è possibile che voglia fra i 15 e i 20 milioni alla firma. Significherebbe galleggiare esattamente tra i 23 e i 24 milioni per un contratto tra i 4 e i 5 anni. La stessa cifra attuale, impossibile da mantenere in caso di mancata Champions League.

Altro allenatore, nuovi piani. E infatti la Juventus con Luciano Spalletti ora va alla ricerca di quello che Lobotka per lui è stato al Napoli, così come Brozovic all'Inter. Un regista, in pratica. Manuel Locatelli, capitano tra l'altro, al momento ricopre quel ruolo e non è in discussione al momento, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, in futuro il tecnico di Certaldo potrebbe preferirlo in un'altra posizione e mancherebbe dunque un cervello per il centrocampo bianconero. Per riportare la Juventus alla vittoria, a Spalletti servirà un acquisto mirato e per gennaio è cominciato il setaccio. Al momento sono due i nomi appuntati: Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia (già seguito ai tempi del Tottenham) e Adrian Bernabé in forza al Parma. Il centrocampista spagnolo classe 2001 sarebbe, però, l'alternativa al danese di 30 anni che ha più esperienza e leadership. Riguardo a Hojbjerg, nonostante gli ottimi rapporti tra Juventus e Marsiglia - specialmente dopo l'affare Weah -, Roberto De Zerbi non vi rinuncia quasi mai nell'undici titolare e il 30enne danese è blindato da un contratto con validità fino al 2028. Eppure il jolly da potersi giocare per convincere il tecnico italiano a cedere in tentazione potrebbe essere proprio Locatelli, suo prediletto ai tempi del Sassuolo. E Bernabé? Il giocatore di Cuesta ha caratteristiche maggiormente simili ai playmaker avuti dall'ex CT dell'Italia, specialmente Lobotka e Pizarro. Capace di uscire dal traffico in agilità e di alternare giocate nel breve e nel lungo, viene difficile credere che il Parma abbia intenzione di lasciarlo partire a gennaio. Ma il contratto con il club emiliano è più breve (scadenza 2027) ed economico. Perciò favorevole per la dirigenza della Juve.

Già partito per raggiungere il ritiro con la Nazionale croata, Luka Modric alla tenera età di 40 anni sta per toccare quota 1000 minuti in Serie A dopo 11 giornate e non intende abbassare i giri del motore. Il centrocampista del Milan, lasciato il Real Madrid in estate, non ha mostrato alcun segno di cedimento fisico finora, mentre la testa è rodata ampiamente per qualsiasi impegno fissato sul calendario. Per questa ragione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo pensiero va subito al futuro del giocatore. Atterrato sul pianeta rossonero con un accordo annuale firmato con opzione sul secondo anno, le premesse viste finora in stagione fanno sperare in un lieto fine e per questo il club di via Aldo Rossi sta già pensando di allungare il matrimonio con Modric. La decisione non è ancora stata presa, arriverà intorno al periodo primaverile, anche se tutto lascia credere che il prolungamento di un anno arriverà. Il Milan crede nel Pallone d'Oro croato e lo stesso numero 14 sta benissimo nel capoluogo lombardo. Così come nel gruppo di Allegri. Secondo la Rosea, per tutti i compagni di squadra è un esempio e pure Rafa Leao si sarebbe convinto ad un sacrificio superiore e a correre di più per la squadra. Gli assidui frequentatori di Milanello, invece, spendono solo parole al miele per Modric, che si contraddistingue per umiltà e disponibilità. Mentre si appresta a partecipare al suo quinto Mondiale in carriera con la Croazia, a fine stagione dovrebbe confermare la permanenza in rossonero fino al 2027.

COLPO LIONE, FONSECA PRONTO AD ACCOGLIERE ENDRICK: INTESA DI MASSIMA COL REAL MADRID. ZIRKZEE OBIETTIVO DELL'EVERTON. I TOFFEES HANNO ANCHE GABRIEL JESUS NEL MIRINO. BARCELLONA E PSG ALLA FINESTRA? L'ATLETICO MADRID SI MUOVE PER IL RINNOVO DI ALVAREZ

Il mercato è chiuso, ma fermo mai. E c'è già una grande notizia in vista della prossima sessione di gennaio: Endrick è a un passo dal trasferirsi in prestito all'Olympique Lione per la seconda parte della stagione. L'attaccante brasiliano, acquistato dal Real Madrid dal Palmeiras per quasi 50 milioni di euro nell'estate del 2024, non ha trovato il minutaggio sperato durante la gestione di Xabi Alonso, collezionando appena 11 minuti in campo in Liga finora. Secondo quanto riportato da Globoesporte, i due club avrebbero già raggiunto un'intesa di massima per il diciannovenne, che si trasferirà in Ligue 1 a gennaio con la formula del prestito secco fino a fine stagione, escludendo categoricamente qualsiasi opzione di riscatto. L'obiettivo è chiaro: Endrick dovrà tornare a Madrid per la stagione 2026/27, ma nel frattempo ha bisogno di giocare. Il Lione di Paulo Fonseca è stata la destinazione che ha convinto il talento verdeoro. Lo stesso allenatore ex Milan avrebbe contattato personalmente Endrick per illustrargli il progetto tecnico, superando la concorrenza, in particolare, del Manchester United, in cerca di un attaccante dopo l'infortunio di Sesko). Per Endrick, questo trasferimento rappresenta una cruciale opportunità per ritrovare visibilità e fiducia, fondamentali in vista dell'imminente Coppa del Mondo. Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha infatti lasciato intendere che le convocazioni arriveranno solo con un adeguato minutaggio in Europa. La maglia del Lione è ora la chiave per sbloccare la sua carriera e le ambizioni con la Seleção.

L'Everton è pronto a dare la massima priorità all'ingaggio di un nuovo attaccante nella finestra di mercato di gennaio. Il club è intenzionato ad aggiungere un centravanti con un profilo diverso rispetto alle opzioni attuali, Beto e Thierno Barry, secondo quanto riportato da Rob Dorsett di Sky Sports. Si apprende che i Toffees stanno esplorando diverse opportunità in vista della sessione di metà stagione, con Joshua Zirkzee del Manchester United che figura tra i nomi presi in considerazione, qualora il giocatore dovesse rendersi disponibile. Anche Gabriel Jesus dell'Arsenal era stato monitorato, ma un eventuale trasferimento del brasiliano appare improbabile dopo che l'allenatore Mikel Arteta ha confermato che l'attaccante non lascerà l'Emirates Stadium a gennaio.

Julian Alvarez continua a essere uno dei nomi più caldi del panorama europeo. L’attaccante argentino sta vivendo un momento straordinario con l’Atletico Madrid, trascinando la squadra con numeri da fuoriclasse: 9 gol e 4 assist in 15 partite e un rendimento sempre più determinante nel progetto di Diego Simeone. Prestazioni che hanno acceso il mercato e riacceso i sogni dei tifosi Colchoneros, ma anche le sirene dei grandi club europei. Secondo quanto riferito da Sport, l’entourage del giocatore avrebbe valutato l’idea di un futuro lontano da Madrid per permettergli un ulteriore salto di carriera. Il Barcellona, alla ricerca dell’erede di Robert Lewandowski, si sarebbe già mosso, pur consapevole delle difficoltà economiche che renderebbero l’argentino un obiettivo complicato. Anche il Paris Saint-Germain resta alla finestra, dopo i contatti del passato e l’apprezzamento dichiarato dallo stesso Alvarez. Ma la situazione potrebbe essere cambiata radicalmente. L’Atletico ha infatti annunciato l’ingresso del fondo americano Apollo Sports Capital, pronto a investire 2,5 miliardi di euro per portare il club a un nuovo livello competitivo. E il primo obiettivo della nuova proprietà - si legge - è chiaro: blindare Alvarez con un rinnovo ricchissimo e una squadra costruita per vincere tutto. Un progetto ambizioso e una promessa di centralità assoluta: argomenti che potrebbero convincere Alvarez a restare e diventare la stella del nuovo corso rojiblanco, per la gioia di Simeone e del Metropolitano.

Articoli correlati
Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con... Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Tornano le nazionali: convocati 173 giocatori dalla Serie A. Ecco tutti i nomi Tornano le nazionali: convocati 173 giocatori dalla Serie A. Ecco tutti i nomi
173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"... Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
Rivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."... TMWRivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."
Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il... Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
Italia U21, Palmisani: "Essere qui è un motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è arrivare... Italia U21, Palmisani: "Essere qui è un motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è arrivare all'Europeo"
Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede. Leao? In passato faticava, ora si mette... Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede. Leao? In passato faticava, ora si mette a disposizione"
Fiorentina, la soluzione di Nela: "I giocatori si parlino: solo loro possono venirne... TMWFiorentina, la soluzione di Nela: "I giocatori si parlino: solo loro possono venirne fuori"
Cremonese, Floriani Mussolini: "Mister Nicola a livello umano ci dà tutto, lo apprezzo"... Cremonese, Floriani Mussolini: "Mister Nicola a livello umano ci dà tutto, lo apprezzo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
3 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
4 12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro. Vugrinec segna e poi finisce in panchina
5 "Diventerete tutti milionari", la promessa della Repubblica del Congo ai calciatori per i Mondiali
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.1 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.4 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.5 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.6 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.7 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Immagine news Serie A n.2 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
Immagine news Serie A n.3 Rivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."
Immagine news Serie A n.4 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
Immagine news Serie A n.5 Italia U21, Palmisani: "Essere qui è un motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è arrivare all'Europeo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede. Leao? In passato faticava, ora si mette a disposizione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Stuckler: "Questa piazza non è da Serie C, ci sono sempre 10.000 tifosi allo stadio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?