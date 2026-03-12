Scudetto, poi sarà rivoluzione. La Gazzetta dello Sport: "L'Inter si dà la scossa"

Uomo avvisato, mezzo salvato. La società di Viale della Liberazione vuole una squadra con più carattere: dopo il derby perso di misura con il Milan e il vantaggio ridotto a 7 punti in vetta, anche Barella e Bastoni sono finiti in discussione. "L'Inter si dà una scossa", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: dopo lo Scudetto, in estate sarà rivoluzione. E sul mercato Koné e Vicario primi obiettivi.

"Sprofondo Italia". Scatta l'allarme rosso per le formazioni della Serie A e le figuracce fatte in Champions League, dall'eliminazione shock ai playoff di Juventus ed Inter fino al 6-1 incassato dall'Atalanta due giorni fa a Bergamo nel confronto con il Bayern Monaco e che la vede già lontanissima dai quarti. Sono diverse le motivazioni della crisi, ma troppe goleade subite.

"C'è Bologna-Roma". Non un recupero di campionato, ma l'ottavo d'andata di Europa League questo pomeriggio (18:45) dove Gasperini si gioca tanto mentre Italiano tutto. In campo anche la Fiorentina, che opterà per un turnover massiccio per il primo confronto con il Rakow in Conference League.