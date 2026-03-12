Juve al lavoro per l’Udinese: Vlahovic vuole esserci a tutti i costi

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo. Luciano Spalletti ha così cominciato a mettere nel mirino la sfida di sabato contro l’Udinese. Per il tecnico di Certaldo ci sono buone notizie perché Dusan Vlahovic ha continuato ad allenarsi in gruppo. Il serbo sarà, dunque, di nuovo tra i convocati dopo aver saltato 22 partite a causa del problema muscolare accusato lo scorso 29 novembre e che lo ha portato all’operazione del 4 dicembre. Vlahovic partirà dalla panchina e magari Spalletti gli concederà una decina di minuti per mettergli un po’ di benzina nelle gambe.

Gatti a rischio cessione.

Mentre la squadra pensa al campo, la società è già proiettata al futuro e alle strategie di mercato. La dirigenza punta a fare un mercato per migliorare la qualità della rosa, ma inevitabilmente ci dovrà essere anche qualche cessione. In uscita ci sarebbe Federico Gatti, che è un giocatore che potrebbe portare nelle casse della Juventus circa 25 milioni. Il numero 4 bianconero ha anche diversi estimatori e, dunque, cederlo potrebbe non essere un problema. Ma Gatti ha rinnovato il suo contratto con la Juventus la scorsa estate e il suo legame con il club è molto forte. Perciò Gatti cercherà di fare il possibile per guadagnarsi la conferma. Una prima chance, il numero 4 bianconero sembra averla sprecata. Perché, dopo la rete importantissima segnata contro la Roma, Gatti si era guadagnato una conferma contro il Pisa. Ma nel match dello scorso sabato il numero 4 bianconero non ha dato le risposte sperate e Spalletti lo ha sostituito all’intervallo. Gatti, però, cercherà in tutti i modi di convincere il tecnico di Certaldo, ma il suo futuro alla Juventus appare fortemente in bilico.

I dubbi di Spalletti.

In questi giorni, Luciano Spalletti dovrà risolvere alcuni dubbi di formazione in vista della sfida contro l’Udinese. Il primo riguarda la porta, dove da alcune settimane Perin è diventato il titolare. Il numero 1 bianconero ha preso il posto di Di Gregorio dopo gli errori dell’ex Monza nel match contro il Como. Adesso Perin potrebbe essere titolare anche contro l’Udinese: infatti, non è da escludere che l’estremo difensore di Latina possa restare titolare fino a fine stagione. La decisione verrà presa, però, di volta in volta da Spalletti. L’altro grande dubbio di formazione in casa Juventus riguarda l’attacco: David non sta dando le risposte sperate e Vlahovic partirà dalla panchina, mentre Openda sembra essere fuori dalle rotazioni. Perciò, in vista della sfida contro l’Udinese, si aprirà un ballottaggio tra David e Boga. Spalletti valuterà il da farsi in settimana, ma di certo la sensazione è che l’ivoriano sia più inserito nel gioco della Juventus e anche a livello mentale sembra essere maggiormente in fiducia.