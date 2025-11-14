TMW Leicester, per Okoli solo una botta alla spalla. Ha richieste dall'Italia per gennaio

Sospiro di sollievo per Caleb Okoli: uscito acciaccato dall'ultima sfida contro il Norwich, il centrale italiano sembra aver riportato soltanto una botta alla spalla, scongiurando dunque il timore che fosse qualcosa di più rilevante.

Ma come sta andando l'avventura inglese di Okoli? Approdato in Premier League nell'estate 2024 per una cifra intorno ai 14 milioni versata nelle casse dell'Atalanta (dopo il prestito al Frosinone), Okoli si è affermato come titolare nel Leicester, rimanendo con le Foxes anche dopo la retrocessione in Championship. Il tecnico scelto per questa stagione, Marti Cifuentes, lo ha schierato titolare in 9 partite su 15, facendolo subentrare in due casi. La novità delle ultime settimane è stato il suo adattamento nel ruolo di terzino destro nella difesa a 4.

Cosa succede a gennaio? L'Italia chiama

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com non è da escludere che Okoli possa partire nel corso del mercato di gennaio. Sarebbe più facile che accadesse qualora il Leicester si muovesse sul mercato, dato che potrebbe pensare di rinforzarsi nel reparto difensivo con nuovi arrivi. Dall'Italia, in Serie A, sono arrivate delle richieste di prestito ed anche un sondaggio per un acquisto a titolo definitivo, ipotesi che il Leicester non è detto che respinga a prescindere.

Il giocatore poi potrebbe vedere di buon grado il rientro in Italia, anche nell'ottica di mettersi in mostra per la Nazionale. Attualmente non è mai sceso in campo con gli azzurri, ma Luciano Spalletti lo ha chiamato in 6 occasioni a far parte del gruppo, nel corso dell'ultima Nations League.