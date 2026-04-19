Roma-Atalanta, la moviola di Calvarese: "Niente fallo di mano sul gol di Krstovic, il motivo"

La Roma ha frenato ancora allentando la presa sulla corsa per un posto nella prossima Champions League, pareggiando contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. L'arbitro della sfida è stato Matteo Marcenaro, che ha dovuto prendere qualche decisione delicata nel corso del match.

Dalle colonne de Il Tempo oggi in edicola l'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese ha detto la sua in merito alle sue scelte. A partire dal gol del vantaggio di Krstovic: Cristante lamentava un possibile tocco di braccio da parte di De Roon nel recupero della sfera. "Secondo arbitro e VAR l'intervento non è falloso e non c'è immediatezza prima della rete dell'ex attaccante del Lecce", scrive Calvarese.

Qualche protesta dopo un giallo a Pisilli per fallo su Zalewski, con gli uomini di Palladino che chiedevano il rosso: "Il pallone rimbalzava ad una grande distanza dalla porta di Svilar, oltre alla direzione dell'azione verso il fallo laterale", si legge, motivo per il quale "non ci sono i parametri per parlare di una chiara occasione da gol".