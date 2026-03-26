TMW Meno di un'ora a Italia-Irlanda del Nord. I giocatori di Premier League sono tutti in campo

Manca ormai praticamente un'ora sola all'inizio di una delle partite più attese dell'Italia del calcio da un bel po' di tempo a questa parte, il primo atto del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali che mette gli Azzurri questa sera contro l'Irlanda del Nord (fischio d'inizio alle ore 20:45).

Sono state intanto rese note le scelte di formazione, e c'è un primo dato che emerge, quello che vede i due giocatori di Premier League rimasti a disposizione del ct nordirlandese O'Neill entrambi schierati dal primo minuto. C'è Trai Hume del Sunderland, che ha parlato ieri con il suo selezionatore in conferenza stampa, nel cuore della difesa, mentre Justin Devenny del Crystal Palace agisce in mediana.

Ci sarebbe anche un terzo giocatore di Premier League, per quanto giochi di fatto con la squadra B del Liverpool e abbia collezionato giusto una manciata di minuti nelle coppe nazionali in prima squadra. Ma l'esterno offensivo Kieran Morrison non figura nemmeno in panchina per la sfida di questa sera.

Tra l'altro, curiosità vuole che l'Italia abbia nelle sue fila più giocatori della Premier League rispetto all'Irlanda del Nord, almeno per questa sera. E anche gli Azzurri che giocano nel campionato inglese (Donnarumma, Calafiori e Tonali) sono tutti in campo dal 1'.

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley.