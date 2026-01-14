Cancellieri osservato dal Brentford. Non è l’unico della Lazio nel mirino della Premier

Nel pomeriggio di domenica la Lazio è tornata a vincere, imponendosi di misura sul campo dell'Hellas Verona in una partita decisa dall'autogol dell'ex romanista Nelsson, nella quale il tecnico biancoceleste Sarri ha avuto modo tra le altre cose anche di poter apprezzare all'opera i due volti nuovi portati lui dal mercato, con il centrocampista Kenneth Taylor che è partito titolare e il centravanti Petar Ratkov che è invece subentrato nella ripresa. Ma Sarri non era l'unico spettatore interessato ai giocatori della Lazio, al Bentegodi.

Ad assistere a Hellas Verona-Lazio era infatti presente un osservatore del Brentford, che ha seguito con attenzione la prestazione di Matteo Cancellieri. L'attaccante italiano dei biancocelesti è finito nel mirino del club di Premier League, che ha mandato un proprio emissario al Bentegodi per vederlo in azione. La Lazio non ha l'impellenza di venderlo, ma di fronte a una proposta da 20 milioni di euro sarebbe disposta a lasciarlo partire. Il tecnico Sarri, vista anche la situazione già molto mutevole del suo presente, vorrebbe trattenere il classe 2002, che nel suo scacchiere tattico può tra l'altro alla bisogna giocare da punta, e sacrificare piuttosto qualcun altro al suo posto.

Sì, perché ci sono altri giocatori della Lazio nel mirino della Premier League. Chissà per esempio che lo scout del Brentford non stesse tenendo sott'occhio anche Gustav Isaksen? L'esterno danese ha anch'egli più di un ammiratore in Premier League e per lui la Lazio chiede più o meno la stessa cifra. Richiesta di 20 milioni di euro anche per il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria e finito nel mirino del Nottingham Forest.