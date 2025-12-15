Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caos AIA, Zappi deferito dalla Procura FIGC. La comunicazione del presidente agli associati

Caos AIA, Zappi deferito dalla Procura FIGC. La comunicazione del presidente agli associatiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 12:00Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, e il componente del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi, sono stati deferiti dalla Procura Federale per presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici della Serie C e della Serie D. Lo stesso Zappi ha pubblicato una comunicazione agli associati sul sito ufficiale dell'AIA. Di seguito il testo integrale.

"Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, informa gli associati di aver ricevuto in data odierna, unitamente al Componente del Comitato Nazionale Emanuele Marchesi, un deferimento da parte della Procura Federale in relazione a fatti e condotte rispetto ai quali ribadisce la propria totale estraneità e rivendica la piena legittimità del proprio operato.

Nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni della giustizia sportiva, sono state immediatamente avviate tutte le iniziative necessarie a fornire i chiarimenti richiesti e a mettere a disposizione la documentazione utile a dimostrare la correttezza dell’operato del Presidente e dell’Associazione Italiana Arbitri.

Il Presidente conferma la massima collaborazione con gli organi competenti e invita tutti gli associati a mantenere equilibrio, coesione e senso di responsabilità, evitando polemiche pubbliche che possano arrecare pregiudizio all’immagine, all’unità e alla credibilità dell’Associazione.

Al fine di garantire la massima trasparenza, il Presidente ha formalmente richiesto che, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, gli atti dell’indagine possano essere resi disponibili agli associati che ne facciano richiesta. Tale scelta è coerente con il mandato democratico conferito al Presidente e si fonda sui principi di trasparenza e condivisione, ritenuti essenziali per la tutela dell’immagine e dell’autonomia dell’AIA.

Il Presidente ribadisce inoltre che il proprio operato è sempre stato orientato esclusivamente al bene comune dell’Associazione, nel pieno rispetto dell’autonomia tecnica e organizzativa dell’AIA, sancita dai principi informatori e dallo Statuto FIGC, e che ogni associato ha il diritto di formarsi una valutazione consapevole sulla base di elementi oggettivi.

In questo contesto si inserisce il lavoro svolto negli ultimi mesi dall’Associazione, con particolare riferimento all’impegno volto a contrastare con determinazione la recrudescenza degli episodi di violenza nei confronti dei giovani arbitri e a tutelare, senza esitazioni, l’autonomia tecnica dell’AIA da iniziative volte alla riduzione della stessa. Azioni intraprese sin dal 14 dicembre 2024 e condotte con fermezza, responsabilità e senso delle istituzioni, nell’esclusivo interesse dell’Associazione e dei suoi associati.

L’AIA e il suo Presidente continueranno ad agire con rigore e determinazione, rivendicando in ogni sede la propria dignità istituzionale e tutelando la solidità dell’Associazione, proseguendo nello svolgimento del proprio ruolo con indipendenza e responsabilità. Resta ferma la volontà di portare avanti un progetto tecnico fondato sulla qualità, sulla crescita e sulla valorizzazione dell’intero movimento arbitrale, nel solco tracciato sin dall’inizio del mandato, nella convinzione che il rispetto delle regole e delle garanzie costituisca il fondamento di ogni valutazione equa e consapevole.

Il Presidente
Antonio Zappi".

Articoli correlati
Nuova aggressione ad un arbitro minorenne, Zappi: "Un'umiliazione per il calcio italiano"... Nuova aggressione ad un arbitro minorenne, Zappi: "Un'umiliazione per il calcio italiano"
Un altro arbitro aggredito, il presidente dell'AIA Zappi: "Applicare nuova norma... Un altro arbitro aggredito, il presidente dell'AIA Zappi: "Applicare nuova norma codice penale"
Arbitro di 17 anni aggredito in Calabria, Zappi (AIA): "Applicare l'articolo 583... Arbitro di 17 anni aggredito in Calabria, Zappi (AIA): "Applicare l'articolo 583 del codice penale"
Altre notizie Serie A
Toldo sulla Fiorentina: "Peggio di così non può andare. Punterei ancora su Vanoli"... Toldo sulla Fiorentina: "Peggio di così non può andare. Punterei ancora su Vanoli"
Milan, fumata bianca per il rinnovo di Saelemaekers: l'accordo tra le parti è totale... Milan, fumata bianca per il rinnovo di Saelemaekers: l'accordo tra le parti è totale
Bernardeschi non scorda la Juventus: il settore ospiti del Dall'Ara lancia sciarpe,... Bernardeschi non scorda la Juventus: il settore ospiti del Dall'Ara lancia sciarpe, lui raccoglie
De Paola: “Dopo cinque anni Juventus sta tornando nei circoli importanti del campionato”... TMW RadioDe Paola: “Dopo cinque anni Juventus sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Caos AIA, Zappi deferito dalla Procura FIGC. La comunicazione del presidente agli... Caos AIA, Zappi deferito dalla Procura FIGC. La comunicazione del presidente agli associati
Koné il colpaccio estivo del Sassuolo: quanto è costato, a quanto può partire (in... Koné il colpaccio estivo del Sassuolo: quanto è costato, a quanto può partire (in estate)
L'incredibile tracollo della Fiorentina: un anno fa alla 15^ giornata era prima,... L'incredibile tracollo della Fiorentina: un anno fa alla 15^ giornata era prima, oggi è ultima
Priorità centravanti, ma la Roma cerca rinforzi anche in difesa: l'ultimo nome è... Priorità centravanti, ma la Roma cerca rinforzi anche in difesa: l'ultimo nome è Amenda
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Zazzaroni su Bologna-Juventus: "Una confortante anomalia, al Dall'Ara si è giocato a calcio"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Dopo cinque anni Juventus sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Immagine news Serie C n.2 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Toldo sulla Fiorentina: "Peggio di così non può andare. Punterei ancora su Vanoli"
Immagine news Serie A n.2 Milan, fumata bianca per il rinnovo di Saelemaekers: l'accordo tra le parti è totale
Immagine news Serie A n.3 Bernardeschi non scorda la Juventus: il settore ospiti del Dall'Ara lancia sciarpe, lui raccoglie
Immagine news Serie A n.4 De Paola: “Dopo cinque anni Juventus sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Immagine news Serie A n.5 Caos AIA, Zappi deferito dalla Procura FIGC. La comunicazione del presidente agli associati
Immagine news Serie A n.6 Koné il colpaccio estivo del Sassuolo: quanto è costato, a quanto può partire (in estate)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'ascesa di Issa Doumbia: tre club europei sabato erano al Penzo per monitorarlo
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, nota lieta nel ko di Carrara: un attaccante di nuovo in gol dopo due mesi
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque
Immagine news Serie C n.3 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.5 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Iori: "Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla. Recupero non scontato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere