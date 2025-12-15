Virtus Entella, nota lieta nel ko di Carrara: un attaccante di nuovo in gol dopo due mesi

Nel ko in casa della Carrarese c'è anche un lato positivo per la Virtus Entella. La rete della bandiera nel 3-1 finale porta la firma di Alessandro Debenedetti, ovvero il primo attaccante dei Diavoli Neri ad andare in rete dopo due mesi.

In questo lasso di tempo, fatto di sette partite, per i liguri sono andati in rete solo tre giocatori: due centrocampisti come Franzoni e Bariti e un difensore come Tiritiello, difensore capace di andare a segno per ben tre volte.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1

56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)

Pescara-Frosinone 1-2

1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)