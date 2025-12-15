Virtus Entella, nota lieta nel ko di Carrara: un attaccante di nuovo in gol dopo due mesi
Nel ko in casa della Carrarese c'è anche un lato positivo per la Virtus Entella. La rete della bandiera nel 3-1 finale porta la firma di Alessandro Debenedetti, ovvero il primo attaccante dei Diavoli Neri ad andare in rete dopo due mesi.
In questo lasso di tempo, fatto di sette partite, per i liguri sono andati in rete solo tre giocatori: due centrocampisti come Franzoni e Bariti e un difensore come Tiritiello, difensore capace di andare a segno per ben tre volte.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
