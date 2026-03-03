Bastoni-Kalulu, Rocchi e le nuove regole VAR: "Giusto, il secondo giallo decide una partita"
Il fine settimana della 27^ giornata di Serie A è scorso senza grossi errori arbitrali, ma comunque per il designatore delle CAN A e B, Gianluca Rocchi, c'è stato comunque modo di approfondire vari temi legati ai direttori di gara del calcio italiano, nel corso del canonico appuntamento settimanale con 'Open VAR' su DAZN.
Per esempio, Rocchi è tornato sulla questione delle nuove regole per l'utilizzo del VAR in cantiere all'IFAB, come per esempio quella relativa alla possibilità di attingere alla tecnologia utilizzandola anche in casi di seconda ammonizione che sia stata comminata per errore, e unicamente per rimuoverla, nel caso. Non previsto invece un intervento VAR per le situazioni di possibile secondo giallo da comminare.
Sull'argomento, parla in questi termini il designatore arbitrale Rocchi a 'Open VAR': "Credo sia giusto. Il secondo giallo oggi di fatto decide una partita, specialmente se accade nei minuti iniziali. Le statistiche dicono che in dieci uomini si fatica a rimanere in partita e vincere. Un'altra buona novità riguarda il conteggio sulle riprese del gioco, strumento importante dato a disposizione degli arbitri".
