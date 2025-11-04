Champions League, che Liverpool: Real domato. Capitola il PSG, in 11 contro 10 col Bayern

Finiscono qui tutte le 7 partite previste questa sera (ore 21) per il quarto turno di League Phase di Champions League. Oltre alla Juventus, fermata dallo Sporting, l'Atletico Madrid travolge 3-1 i belgi dell'Union SG con la schiacciata di Julian Alvarez, il centro di Gallagher e il tap-in di Llorente (entrato dalla panchina). Seconda vittoria di fila tra tutte le competizioni per il 'Cholo' Simeone, cancellata la brutta sconfitta invece impartita dall'Arsenal la scorsa giornata di Champions.

Il Liverpool dà una delusione ad Alexander-Arnold da avversario di nuovo ad Anfield e uscito sconfitto di misura con il suo Real Madrid: determinante il gol di Mac Allister scalinata l'ora di gioco. Il Bayern invece vola con una doppietta di Luis Diaz, finché l'ex Liverpool mette nei guai i bavaresi - finiti in 10 contro 11 al 45'+7 per espulsione diretta del colombiano - e il PSG accorcia nel secondo tempo con Joao Neves. Centrocampista portoghese che ha sfiorato la seconda firma personale del possibile pari con un'incornata a fil di palo che ha lasciato di sasso Neuer. Parco dei Principi sbancato 2-1 dai Die Roten di Kompany e classifica che muta: i tedeschi balzano in vetta, i campioni d'Europa in carica scivolano al terzo posto.

Il Tottenham dilaga sul Copenaghen, nonostante l'espulsione di Johnson per eccesso di foga: 4-0 degli Spurs che rimediano al recente ko contro il Chelsea in Premier League, riconquistando i propri tifosi all'Hotspur Stadium. L'Olympiakos si lascia rimontare allo scadere (90'+3) dal PSV con la girata del subentrato Pepi. Il Bodo/Glimt cade in casa contro il Monaco: basta il solo centro di Balogun per gli uomini di Pocognoli a prendere 3 punti in trasferta.

Champions League, i risultati delle 18:45

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

I finali delle 21

Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1

39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

43' Balogun (M)

Juventus – Sporting Lisbona 1-1

12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)

Liverpool – Real Madrid 1-0

61' Mac Allister (L)

Olympiakos – PSV 1-1

17' Martins (O), 92' Pepi (P)

PSG – Bayern Monaco 1-2

4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)

Tottenham – FC Copenhagen 4-0

19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. PSG 9 (dr +9)

4. Inter 9 (dr +9)*

5. Real Madrid 9 (dr +6)

6. Liverpool 9 (dr +5)

7. Tottenham 8 (dr +5)

8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*

9. Manchester City 7 (dr +4)*

10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)

11. Newcastle 6 (dr +6)*

12. Barcellona 6 (dr +5)*

13. Chelsea 6 (dr +3)*

14. Atletico Madrid 6 (dr +1)

15. Qarabag 6 (dr +1)*

16. Galatasaray 6 (dr -1)*

17. PSV 5 (dr +2)

18. Monaco 5 (dr -2)

19. Atalanta 4 (dr -3)*

20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

21. Napoli 4 (dr -5)

22. Marsiglia 3 (dr +2)*

23. Juventus 3 (dr -1)

24. Club Brugge 3 (dr -2)*

25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*

26. Royale Union SG 3 (dr -8)

27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

28. Pafos 2 (dr -4)*

29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -3)*

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*

35. Benfica 0 (dr -5)*

36. Ajax 0 (dr -10)*

*una gara in meno