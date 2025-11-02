Capello: "All'inizio una grande Roma, il Milan sembrava senza senso. Poi si è svegliato"

Il Milan batte 1-0 la Roma in una partita dai mille volti e che sarebbe potuta finire davvero con qualsiasi risultato ma è stata decisa in favore dei rossoneri dalle giocate di Leao, Pavlovic e Maignan, con quest'ultimo che ha parato un rigore a Dybala.

Fabio Capello, che da allenatore ha guidato sia il Milan che la Roma in carriera, portandole peraltro entrambe alla vittoria dello Scudetto, ha commentato la partita dagli studi di Sky Sport: "Ho visto una grande Roma nel primo tempo, nella prima mezz'ora c'erano solo loro, ma non hanno sfruttato le occasioni. Il Milan all'inizio sembrava messo in campo sparpagliato e senza un senso, poi si sono svegliati rendendosi pericolosi con la palla".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Capello: "Questa sera Dybala è stato decisivo in negativo: ha sbagliato dei controlli, nel primo tempo ha messo fuori un tiro ravvicinato e dulcis in fundo ha mancato il rigore. Partita molto agonistica, ho qualche dubbio sulla prestazione dell'arbitro, per qualche fallo che ha fischiato. Il Milan non è riuscito a chiuderla e questo ha permesso alla Roma di tornare in partita".