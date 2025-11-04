Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Sporting CP 1-1, le pagelle: le notizie migliori per Spalletti sono Vlahovic e Thuram

Juventus-Sporting CP 1-1, le pagelle: le notizie migliori per Spalletti sono Vlahovic e ThuramTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:00Serie A
Dimitri Conti

Risultato finale: Juventus - Sporting CP 1-1

JUVENTUS (di Dimitri Conti)

Di Gregorio 6 - Trafitto al primo tiro in porta, le sue colpe su Araujo però rasentano lo zero. Messo fuori gioco da una deviazione di Koopmeiners poco dopo, ringrazia la traversa su Trincao. Impreciso nel gioco coi piedi.

Kalulu 6,5 - Alle prese in partenza con le folate insidiose dei portoghesi, quando lo Sporting cala inizia però a salire in cattedra anche in fase di costruzione. Mette una bella palla sulla testa di David nel finale.

Gatti 6 - Guida la difesa a tre dal centro come se fosse un novello Bremer. Non sarà il brasiliano ma propone comunque una prestazione onesta e dignitosa, priva di veri e propri errori da matita rossa. E quindi sufficiente.

Koopmeiners 6 - Spalletti ha deciso che la sua seconda vita in bianconero deve essere da difensore centrale. Non si nota molto, ma non per forza questo deve essere un difetto quando occupi zone tanto delicate.

McKennie 5,5 - Discreto in fase di propulsione per buona parte del primo tempo, è però colto colpevolmente in ritardo sul passaggio per Araujo, che in diagonale sblocca il match. Un attimo di fuori-tempo che alla fine peserà.

Locatelli 5,5 - Il capitano fatica ad alzare il ritmo, ritrovandosi particolarmente spaesato nelle fasi di maggior predominio nel possesso dello Sporting. Applicato in fase difensiva, quando c'è da costruire è troppo timido.
Dall'83' Miretti sv.

Thuram 6,5 - Per fortuna del suo allenatore e dei tifosi juventini, i fastidi al polpaccio non gli impediscono di giocare da titolare. La sgroppata con cui serve Vlahovic per l'1-1 è giocata che vale il prezzo del biglietto.
Dal 72' Kostic 6 - Non entra male: passato il tempo che serve per carburare, si distingue per qualche discesa interessante sulla sinistra. Manca però nella qualità della scelta conclusiva.

Cambiaso 6 - Il gol di Cremona lo ha rigenerato e si nota uno spirito diverso anche nel modo in cui entra in campo contro lo Sporting. Nel primo tempo regala anche qualche discesa interessante. Più nascosto nel secondo.

Conceicao 6 - Per lui scuola Porto è praticamente un derby, lo vive in due versioni. Come una scheggia crea continui pericoli nel primo tempo, sfiorando pure il gol. Nella ripresa però vive un calo progressivo.
Dal 72' Zhegrova 6 - Tenta di isolarsi spesso sulla fascia destra per accendersi nell'uno-contro-uno: buone idee, non sempre però la realizzazione viaggia sullo stesso livello qualitativo.

Yildiz 6 - Mette sotto una pressione costante il suo dirimpettaio Vagiannidis, mancando però in una dote che è richiesta ai fuoriclasse o presunti tali: la concretezza. Quella che il talento turco stasera non conosceva.
Dall'87' David 6 - Pochissimo tempo per incidere, per poco non gli riusciva anche. Va di testa in correzione su un cross di Kalulu, trovando però in risposta un miracolo del portiere ospite.

Vlahovic 7 - Conferma le sensazioni di Cremona sul fatto che sia il primo beneficiario della nuova ricetta Spalletti per la Signora. Dopo un paio di miracoli di Rui Silva, piega la resistenza del portiere ospite da bomber.
Dall'83' Adzic sv.

Luciano Spalletti 6 - Neanche il tempo di realizzare del felice debutto a Cremona che arriva l'esordio in Champions da allenatore della Juventus. Proseguendo sull'impronta tattica di Tudor (3-4-2-1), comincia nel segno del palleggio, ma subisce lo svantaggio di uno Sporting sbarazzino. La sua squadra però sembra avere già un'altra mentalità e torna nei binari del match prima dell'intervallo. Ti aspetti una Juve azzannatrice nella ripresa, che invece scorre al piccolo trotto, se si escludono giusto gli assalti finali. Rimandato, di certo però non bocciato.

SPORTING (di Paolo Lora Lamia)

Rui Silva 7,5 - Nettamente uno il migliore in campo. Nel primo tempo è decisivo con due prodigiosi interventi su Vlahovic: alla fine il serbo riesce a fargli gol, ma quelle due parate - unita a quella nel recupero su David - restano determinanti per il risultato finale.

Vagiannidis 5 - Abbastanza timido a livello di spinta, non si fa trovare pronto in occasione dell'1-1 visto che l'azione si sviluppa dalla sua parte. Soffre contro Yildiz e, quando ha una chance in zona gol, la preca malamente. Dal 67' Catamo 6 - Sulla sua fascia di competenza, garantisce un apporto migliore nelle due fasi rispetto al compagno che rileva.

Diomande 5 - Vede le streghe nel duello con Vlahovic, che nei confronti uno contro uno lo anticipa o comunque riesce quasi sempre a prevalere. Leggermente meglio dopo l'intervallo.

Inacio 6 - Un po' più solido rispetto al compagno di reparto. Non cala mai di attenzione, soffrendo solo nella seconda parte del primo tempo.

Araujo 7 - Più che un terzino è un attaccante aggiunto, che spesso va a concludere l'azione come in occasione del vantaggio. Nel contenimento, migliora con il passare dei minuti.

Hjulmand 6 - L'ex Lecce, che taluni accostano alla Juve in vista di gennaio, non fornisce in avvio la migliore delle prestazioni. Più presente in mezzo al campo con il procedere del match, risultando tra i migliori in una ripresa con più equilibrio che occasioni.

Simoes 6 - Vero e proprio mastino della mediana, che va a ringhiare sui portatori di palla bianconeri riuscendo a soffocarli soprattutto nella prima parte di gara. Dall'82' Morita sv.

Quenda 5,5 - Inizio promettente sul fronte destro dell'attacco, poi il numero 7 si mostra sempre meno incisivo negli ultimi metri. Dal 67' Quaresma 6 - Un paio di iniziative offensive, in un finale con non molti palloni giocabili.

Trincao 6,5 - Grande protagonista della prima frazione di gioco, con l'assist per lo 0-1 di Araujo e un bolide che si stampa sulla traversa a Di Gregorio battuto. Resta uno dei migliori nel complesso.

Goncalves 6,5 - Comincia da sinistra, ma spazia su tutto il fronte offensivo. Le due principali azioni d'attacco dello Sporting, ma non solo, partono dai suoi piedi. Dall'82' Santos sv.

Ioannidis 5,5 - Uno dei più opachi in maglia biancoverde. Fatica ad emergere, come conclusioni verso la porta ma anche sul piano del lavoro sporco per la squadra. Dal 72' Suarez 6 - L'ultimo scorcio di gara è più di contenimento per la squadra portoghese. Prestazione quindi difficilmente valutabile quella dell'attaccante, lasciato spesso solo dai compagni a lottare con tutta la difesa avversario.

Rui Borges 6,5 - Arriva a Torino per giocarsela, sorprendendo la Juve soprattutto in avvio. Per il resto, la sua squadra regge l'urto nella fase di maggiore pressione bianconera e poi contiene con sempre maggiore tranquillità. Buon punto su un campo ostico.

Articoli correlati
Il Player of the Match di Juventus-Sporting è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"... Il Player of the Match di Juventus-Sporting è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"
Juventus, Spalletti: "Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso: abbiamo giocatori forti"... Juventus, Spalletti: "Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso: abbiamo giocatori forti"
Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, nonostante i due pareggi l'Italia sale... Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, nonostante i due pareggi l'Italia sale di un posto
Altre notizie Serie A
Capello: "Brutta Juventus fino al palo del possibile 0-2. Bello veder rientrare Yildiz... Capello: "Brutta Juventus fino al palo del possibile 0-2. Bello veder rientrare Yildiz e Conceicao"
Juventus, Kalulu: "Avevamo bisogno di vincere, col mister stiamo lavorando bene" Juventus, Kalulu: "Avevamo bisogno di vincere, col mister stiamo lavorando bene"
Il Player of the Match di Juventus-Sporting è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"... Il Player of the Match di Juventus-Sporting è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"
Napoli, solo 4 punti in Champions. Ma Conte non è preoccupato: "Facciamo il nostro... Napoli, solo 4 punti in Champions. Ma Conte non è preoccupato: "Facciamo il nostro percorso"
Juventus, Spalletti: "Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso: abbiamo giocatori forti"... Juventus, Spalletti: "Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso: abbiamo giocatori forti"
Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, nonostante i due pareggi l'Italia sale... Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, nonostante i due pareggi l'Italia sale di un posto
Juventus, Vlahovic: "Concentrato sul presente, uscito per un problemino al flessore"... Juventus, Vlahovic: "Concentrato sul presente, uscito per un problemino al flessore"
Del Piero: "Nel secondo tempo di Juventus-Sporting si è visto che all'estero vanno... Del Piero: "Nel secondo tempo di Juventus-Sporting si è visto che all'estero vanno di più"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Lo strano retroscena su Pioli: ingaggiato ed esonerato senza aver mai conosciuto Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Terzo pari in questa Champions per la Juve. 1-1 con lo Sporting all'esordio europeo con Spalletti
Immagine top news n.1 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.2 Anche Mancini in corsa per la panchina della Fiorentina. Contatti tra il club e l'ex ct
Immagine top news n.3 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.4 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee"
Immagine top news n.6 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.7 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, senza ds e tecnico ora i giocatori non hanno più alibi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, solo 4 punti in Champions. Ma Conte non è preoccupato: "Facciamo il nostro percorso"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Spalletti: "Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso: abbiamo giocatori forti"
Immagine news Serie A n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, nonostante i due pareggi l'Italia sale di un posto
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Vlahovic: "Concentrato sul presente, uscito per un problemino al flessore"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Nel secondo tempo di Juventus-Sporting si è visto che all'estero vanno di più"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Baldissoni incontra i tifosi e traccia la via. Solidità, sostenibilità e la città al centro
Immagine news Serie B n.2 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.3 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, fatta per l'arrivo a centrocampo del classe 2007 Chec Bebel Doumbia
Immagine news Serie C n.2 Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della Provincia
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Crnigoj: “Senza penalizzazione saremmo da playoff. Salvezza? Impresa possibile”
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Novellino: "Tedesco è già riuscito ad incidere tantissimo. Con lui risultati di spessore"
Immagine news Serie C n.5 Casertana, D'Agostino: “Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l’intruso tra le big”
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…