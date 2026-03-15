Capello: "Chivu è un po' in confusione. Milan, sognare e sperare è sempre lecito"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta e della lotta per il vertice della classifica: "Il pareggio dell’Inter con l’Atalanta avrà portato allegria a Milanello - ha esordito - ma la trasferta di Roma non è affatto da prendere sotto gamba. E a volte, quando sei gasato e vuoi fare troppo, esageri e poi finisce male".

Le speranze del Milan di raggiungere l'Inter in caso di successo questa sera potrebbero essere diverse: "Sognare e sperare è sempre lecito - ha proseguito -. Però tutto continuerebbe a dipendere dall’Inter, che dovrebbe sbagliare almeno altre due-tre partite. E allo stesso tempo, il Milan non dovrebbe smettere di vincere. Cominciando proprio da stasera a Roma".

L'ex tecnico del Milan e della Roma si è poi concentrato sulla sfida del "Meazza" fra Atalanta e Inter: "Ero a San Siro e ho visto una squadra poco brillante dal punto di vista fisico. Certo, aveva avuto pure le occasioni per chiudere la partita quando era sull’1-0, ma anche l’Atalanta aveva sprecato la chance del pari, prima di segnare poi con Krstovic. Se devo dirla tutta, la mia impressione è che Chivu sia un po’ in confusione".