Capello e l'importanza di Maignan: "Chi ti dà sicurezza, ti dà punti. Consiglio scontato"

Fabio Capello, in uno stralcio dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, parla così di Rabiot e di vari singoli che hanno fatto la fortuna dei rossoneri: "Uomo fondamentale. In lui vedo la voglia di rivincita, di dire al mondo “avete sbagliato, ora ve la faccio vedere io”. Bartesaghi? Sono contento per lui e per gli altri italiani. Anche Gabbia sta crescendo, mi è piaciuto molto"

Non si può concludere senza Maignan.

"La grande notizia è che è tornato. Giocare con un portiere che ti dà sicurezza significa punti. Io ho giocato con Zoff ed era facile. Ho allenato Buffon ed era una garanzia, lo stesso con Seba Rossi. Portieri come Mike fanno punti"

Ma il rinnovo è decisamente complicato.

"Dopo Donnarumma il Milan ha avuto la fortuna e la bravura di mettere le mani su Maignan, quindi il consiglio è scontato: prolungare. Trovare portieri che fanno punti non è facile"