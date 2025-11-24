Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Capello: "Roma piazza 'godereccia'. Gasp mi somiglia, è entrato nella testa dei giocatori"

Niccolò Righi
ieri alle 23:42Serie A
Niccolò Righi

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex tecnico di lungo corso Fabio Capello ha analizzato il momento di forma della Roma, che si regala una settimana in testa alla classifica dopo 12 partite come non le accadeva dalla stagione 2023/14. Queste le sue parole: "Gasperini è riuscito a trasmettere forza, carattere e continuità, cosa molto difficile perché a Roma ci si esalta per le vittorie e ci si deprime immediatamente per le sconfitte.

Gasp è stato bravo a lavorare su questo aspetto e a infondere fiducia ai giocatori. Credo che in questo momento sappia cosa possono dare i suoi. I giocatori sentono la fiducia, alcuni sono cresciuti tantissimo come Soulé. Significa che è riuscito a entrare nella testa dei suoi ragazzi. Io, nel primo anno, avevo una squadra in costruzione come lo è questa, e nel secondo anno prendemmo un centravanti come Batistuta che fu fondamentale per lo scudetto".

Qual è l'aspetto che più le piace di Gasperini?
"Sa gestire la squadra, sa essere stimolante, determinato e sa parlare allo spogliatoio e alla società. Ha convinto i giocatori a fare cose diverse rispetto a ciò a cui erano abituati. Roma è una piazza godereccia e per Gasperini il godimento è solo vincere. Sotto questo aspetto mi assomiglia. Penso che la Roma sarà competitiva fino alla fine".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
