Ufficiale L'Inter blinda tre dei suoi giovanissimi talenti. Rinnovano Iddrissou, Zanchetta e Taho

L'Inter ha fatto sapere di aver rinnovato il contratto a tre propri giovani talenti. Si legge nel comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Mattia Zanchetta, Jamal Iddrissou e Alain Taho".

Chi sono i tre giovani talenti dell'Inter. Il primo citato, Mattia Zanchetta, è un centrocampista classe 2006, che gioca nello stesso ruolo che fu del padre Andrea, il quale oggi allena il Novara ma è stato nel recentissimo passato anche tecnico delle giovanili nerazzurre. Ha di recente esordito da professionista subentrando per qualche minuto nella partita della squadra Under 23 dell'Inter contro il Trento. Il più noto dei tre è senz'altro Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 protagonista anche in Youth League e nelle Nazionali giovanili. Ultimo ma non ultimo, Alain Taho che è il portiere della Primavera.

Di recente tra l'altro uno di questi ragazzi, Iddrissou (nell'immagine), ha raccontato le sensazioni che prova nel giocare per l'Inter: "Ho sempre tifato Inter, ma un giorno quando ero piccolo arrivai a casa e mio padre mi disse che era stato contattato da un osservatore dell’Inter: immaginatevi le emozioni. Sogno di esordire con l'Inter. Tra i miei modelli, invece, c’è prima di tutto Thuram. Troppo forte: ogni volta in allenamento con la prima squadra cerco di prendere qualcosa da lui".