Capello punge: "Luis Enrique allenatore dalla tribuna era uno show. Ecco cosa cambia"

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si affrontano questa sera al Parco dei Principi per l'andata delle semifinali di Champions League, con fischio d'inizio fissato per le ore 21.

Negli studi di Sky Sport, per commentare la partita, è presente anche l'allenatore Fabio Capello, opinionista da diversi anni per l'emittente satellitare. Con una premessa dedicata al Real Madrid, realtà che lui conosce bene avendola anche allenata: "Probabilmente Xabi Alonso non aveva il giusto carisma per il Real Madrid, se la squadra non ti segue è perché non sono convinti di ciò che proponi. Lui è caduto proprio su questo, esagerando con certi principi che la squadra non accettava".

Capello poi si è soffermato anche sui temi strettamente connessi a PSG-Bayern Monaco di questa sera: "Di solito la prima partita è molto preparata e studiata". Per i tedeschi potrà incidere in qualche modo l'assenza in panchina dell'allenatore Vincent Kompany, squalificato? Prosegue così Capello: "Dall'alto si vede sicuramente meglio, però credo che l'allenatore dalla panchina possa dare certi suggerimenti subito ed è una cosa importante. Quello di Luis Enrique però era uno show, aveva preparato tutto con la squadra più forte. Con i cinque cambi, è molto importante saper intervenire con tempismo. E farlo da lassù è molto difficile".

Capello poi parla ancora del tecnico del PSG: "Luis Enrique ha capito che Mbappé è uno di quelli che fa come vuole e in una squadra del genere non va bene. In generale però lo vedo come uno che vuole fare il protagonista".