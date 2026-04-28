Capello: "Xabi Alonso non aveva il giusto carisma, il Real Madrid non accettava le sue idee"

L'allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport per commentare la super sfida del Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, andata delle semifinali di Champions League, nel commento del pre-partita ha speso qualche parola anche per il Real Madrid, realtà che lui conosce bene avendola allenata a inizio nuovo millennio.

A proposito delle difficoltà di Xabi Alonso nell'attecchire nel mondo Real Madrid, ha così sentenziato Capello: "Probabilmente Xabi Alonso non aveva il giusto carisma per il Real Madrid, se la squadra non ti segue è perché non sono convinti di ciò che proponi. Lui è caduto proprio su questo, esagerando con certi principi che la squadra non accettava".

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