Capello: "Non capisco una cosa dell'Atletico Madrid. Il Liverpool con Salah è un'altra squadra"

Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid, Juventus, Roma ed ex ct dell'Inghilterra, è intervenuto dagli studi di Sky Sport per parlare della partita del Metropolitano, terminata con il passaggio in semifinale dei Colchoneros: "Non capisco perché l'Atletico Madrid nel finale, in 11 contro 10, si è messo tutto in difesa e ha concesso due occasioni di testa al Barcellona. Ciò che non comprendo è rinunciare e aspettare che l'orologio faccia il suo percorso".

Capello si è poi soffermato pure sull'altro incontro di serata: "Abbiamo visto un PSG fresco, non ha giocato durante la settimana e questo è stato qualcosa a loro favore. Il Liverpool con Salah è sembrato un'altra squadra, non si è capito perché Slot non lo abbia fatto giocare dall'inizio. Luis Enrique ha una squadra compatta, che non ha punti deboli e che si aiuta".