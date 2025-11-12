Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Caprile: "Nazionale un sogno. Buffon mi ha fatto innamorare dei guanti. Felice se sarò un bravo papà"

Tommaso Bonan
mercoledì 12 novembre 2025
Il portiere azzurro: 'Buffon mi ha fatto innamorare dei guanti'

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Gigi Buffon mi ha fatto innamorare del ruolo, dei guanti, delle responsabilità. E la Nazionale è il coronamento di un sogno che cullo fin da piccolo: ma è un punto di partenza e non di arrivo". Elia Caprile racconta le emozioni della prima convocazione con l'Italia di Gattuso (che sarà in campo con Moldavia e Norvegia per le ultime due gare di qualificazione ai mondiali). In un'intervista a Vivo Azzurro TV ha parlato dell'ispirazione a diventare un numero uno, della sua carriera vissuta anche in Inghilterra e dei sogni futuri. "Sono arrivato qui con i sacrifici - dice il portiere del Cagliari, classe 2001 e che a breve diventerà papà -. Non me l'aspettavo la convocazione, è stata una bella sorpresa e la prima a cui l'ho detto è stata la mia fidanzata". In pieno Covid è stato in Inghilterra, al Leeds: "L'esperienza all'estero è stata fondamentale, mi ha aperto la mente, mi ha obbligato ad adattarmi a situazioni diverse, lingua nuova che non conoscevo, sono molto contento di averla fatta - dice -. Ricordo tutti gli allenatori che ho avuto, Nicola, Conte, ora Pisacane. Bielsa e quella prima convocazione in Premier League che non si dimentica".

Il pensiero è alla famiglia: "Senza i miei genitori non sarei la persona che sono, né il portiere che sono e non sarei arrivato in Nazionale". Caprile racconta anche la breve parentesi al Napoli e l'addio per accasarsi al Cagliari: "Io mi alleno per giocare, se non ho la partita soffro tanto, mi piacciono le responsabilità. Sono andato via da Napoli perché non vedevo uno sbocco per giocare, e sono felice di essere arrivato a Cagliari (dove lo chiamano Sant'Elia ndr). Ho tanta strada da fare e tanto da imparare, non sono ancora nemmeno a metà del percorso". Il pianoforte altra grande passione del portiere 24enne: "L'ultimo periodo sto facendo fatica a suonare, la mia ragazza è incinta e presto diventerò papà. Sono giorni particolari perché dovrebbe nascere a breve ed è arrivata la convocazione in Nazionale, si chiamerà Edoardo e spero che aspetti qualche giorno. Sarò felice se sarò un bravo papà". (ANSA).

