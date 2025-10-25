Careca: "Lukaku uomo chiave. Hojlund out? Conte troverà il modo di essere pericoloso"

Antonio Careca fa il punto della situazione sul Napoli e soprattutto sul reparto offensivo. L'ex attaccante della formazione partenopea ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della mancanza di un sostituto di Romelu Lukaku: "Romelu era un uomo chiave - ha analizzato - ma il club ha preso un giocatore di grande talento come Hojlund al suo posto: riuscire a comprare l’attaccante del Manchester United ti dà l’idea del livello di questa società. Anche a Hojlund serve tempo per inserirsi bene, ma mi pare che sia a buon punto...".

Assente però questa sera proprio l'attaccante danese. Un problema in più per mister Conte che dovrà fare di necessità virtù. Per Careca è una perdita grossa "ma il Napoli ha diverse soluzioni come Neres o Lucca. Conte troverà il modo di essere comunque pericoloso: McTominay e De Bruyne sono quasi attaccanti".

Infine un commento anche sulla Nazionale brasiliana. A guidare la Seleçao infatti c'è Carlo Ancelotti, "un grande curriculum, una grande storia e un grande allenatore" ha dichiarato l'ex attaccante del Napoli. "Ha lavorato in tanti Paesi con giocatori di varie nazionalità - ha concluso - conosce bene i talenti brasiliani. Da troppo tempo non conquistiamo un Mondiale, lui è l’uomo giusto per riuscirci".