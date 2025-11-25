Careca: "Sabato a De Laurentiis ho detto: 'tranquillo presidente, facciamo tre gol'"

Sulle colonne del Mattino, l'ex bomber azzurro Antonio Careca ha parlato della sua recentissima visita a Napoli, che lo ha visto in tribuna in occasione della sfida di sabato all'Atalanta: "Quando ho visto De Laurentiis in tribuna gli ho detto: tranquillo presidente, facciamo tre gol. E lui mi ha risposto: non dirlo... Poi i tre gol sono arrivati. Anche quello dell’Atalanta, però. Scamacca è un attaccante bravissimo".

Su Neres ha detto: "Un sinistro preciso e forte, dà il massimo quando gioca vicino alla porta. Sabato si è sacrificato arretrando spesso per dare sostegno alla difesa. Mi ha colpito McTominay: brillante, intelligente, potente. E abbiamo visto che gol è in grado di segnare".

Stasera la Champions, arrivano gli azeri del Qarabag: "Ne parlano tutti bene però la qualità del Napoli vista nel primo tempo contro un avversario forte come l’Atalanta può fare la differenza. E poi lo stadio dà sempre una grande spinta. Era importante ritrovare la vittoria dopo giorni particolari. Io ho conosciuto Conte da giocatore. Lui vuole da sé stesso, come dai suoi giocatori, il 200 per cento ma non sempre è possibile. È un allenatore di spessore. Quando Spalletti andò via, dissi che l’unico che avrebbe potuto sostituirlo era Antonio. È arrivato un anno dopo e ha vinto".