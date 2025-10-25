Careca: "Napoli, non ti deprimere dopo due sconfitte. Conte è l'ideale per vincere ancora"

Vietato deprimersi. Lo dice Antonio Careca. L’ex attaccante del Napoli dello scudetto ha parlato della formazione partenopea nel corso di un’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’argentino sottolinea come non sia facile in Italia giocare col tricolore sul petto ricordando le difficoltà avute dopo il titolo conquistato nel 1990:

"Attraversare un momento difficoltà come questo è normale - ha esordito -. Penso che il Napoli lo avesse meno in cinto all’inizio, ma non saranno due sconfitte consecutive a far cambiare gli obiettivi alla squadra: è ancora in posizione di altissima classifica, rivincere lo scudetto si può. Non bisogna deprimersi per niente, neanche in Europa", L’ex calciatore sottolinea come l’obiettivo sia sempre quello di fare bene anche in Champons: "La Squadra non è quella vista contro il PSV".

Gli azzurri ne sapranno uscire anche grazie alla capacità di mister Antonio Conte: "Ci riuscirà con la disciplina - ha proseguito - lo contraddistingue e contraddistingue i giocatori, che lo seguono come dei soldati. Conte è un vero leader. L’ho conosciuto sei mesi fa a Napoli dopo lo scudetto: abbiamo chiacchierato di calcio, ho visto un uomo molto determinato - ha concluso - l’ideale per vincere altri titoli I tifosi non dubitino di lui".