Juventus Next Gen, Turicchia: "Con mister Brambilla c'è da sempre un buon rapporto"

In vista della gara contro il Pontedera, il difensore della Juventus Next Gen Riccardo Turicchia ha commentato: "Mi sento uno dei veterani nonostante sia giovane considerati i miei tanti anni alla Juventus. È un ruolo che sto imparando a ricoprire migliorando nella comunicazione con i compagni, che è un passaggio importante. Con mister Brambilla c'è da sempre un buon rapporto. Stimo parecchio il suo modo di fare perché fornisce sempre indicazioni accurate su quello che bisogna fare in campo e ci motiva sempre nel migliore dei modi.

Tutto il suo staff ci dà i suggerimenti necessari per poter fare una partita migliore di quella precedente, limando ogni dettaglio. Da quando sono tornato lo scorso gennaio mi sto adattando a questo nuovo ruolo nella difesa a tre, io sono sempre stato un esterno e ci sto lavorando quotidianamente. I compiti sono differenti perché offensivamente ti spingi in avanti qualche volta in meno, devi stare più attento a controllare e chiudere gli spazi. Mi sento cresciuto anche mentalmente perché fino a un paio di anni fa credo che, per esempio, difficilmente sarei riuscito a gestire tre partite in una settimana.

Ho capito che quando il fisico non arriva in certe situazioni di gioco, l’aspetto mentale può sopperire alla stanchezza. Contro il Pontedera non deve mancare l’approccio, è fondamentale. Avremo la possibilità di esprimere il nostro gioco: dobbiamo difendere come abbiamo fatto nei primi 75 minuti mercoledì e in attacco avere maggiore cinismo perché quando passi in vantaggio diventa tutt’altra partita".