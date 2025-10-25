Live TMW Torino, Baroni: "Il Genoa meriterebbe più punti. Porta? Ho fiducia in Paleari"

Marco Baroni presenta Torino-Genoa, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 12.30.

Ore 12.08 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Quali sono i rischi per domani?

"Il Genoa sta bene, non ha i punti che avrebbero meritato per le prestazioni. E' difficile e complicata, dobbiamo centrare una gara di altissimo livello"

Come cambiano gli equilibri senza Nkounkou?

"Si sta inserendo bene, Biraghi ha la fiducia totale mia e della squadra. Sono abituato a vedere la squadra con 20-25 titolari. Speriamo di recuperare Nkounkou velocemente, ma abbiamo soluzioni non alternative bensì primarie"

Come sta Zapata?

"Sta bene, ha bisogno di giocare e ha compagni che stanno facendo bene. L'inserimento è graduale ma sempre più significativo, cresce ed è una grande risorsa come calciatore e anche come professionista, è un esempio. E' un giocatore fondamentale"

Ha riaperto il Filadelfia: pensa di fare più allenamenti con i tifosi?

"E' rinato per sentimento, non per calcolo. Mi auguro che possa essere più vissuto con il popolo granata, non rappresentare un simbolo del passato ma il futuro e l'immediato. L'abbraccio della gente è stato bellissimo, il campo è stato fermo per un mese e mezzo e sono favorevole all'apertura ai tifosi. Si vive in una società dove spesso c'è un po' di distacco, tutto ciò che ci lega è un passo positivo e importante. Il calcio è della gente e del popolo granata, siamo contenti"

Ngonge può insidiare Adams e Simeone?

"Io la vedo in maniera diversa: ci sono giocatori che stanno facendo bene, voglio alimentare non dualismi ma opportunità. Vanno in campo tutti, ormai non si gioca in 11 ma in 15 e le sostituzioni sono fondamentali. Ho giocatori bravi, di partita in partita chi darà risposte migliori partirà"

Come sta Ilic?

"E' un giocatore importante, ci credo e nel nostro centrocampo può fare i tre ruoli. Si sta allenando molto bene, lo ritengo un titolare"

Come ha ritrovato la città di Torino? Ha qualche luogo del cuore? E tra poco c'è il derby...

"Il derby lo aspettiamo tutti, è La partita. Lo vivi ogni giorno, dal primo giorno in cui sono arrivato. Sono riservato, sto molto al Filadelfia e facciamo un lavoro con passione. Specialmente la sera, faccio passeggiate perché Torino è bellissima ed elegante"

Siamo arrivati a un equilibrio difensivo dopo il Napoli?

"Ci siamo arrivati di gara in gara. Non è una responsabilità di reparto, ma della squadra: gli attaccanti sono i primi a lavorare, stiamo crescendo. E' lì dentro quando parlo di compattezze e distanze, stiamo lavorando sempre meglio su questi aspetti. E ne traggono beneficio i difensori"

Qual è l'errore da non fare domani?

"Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, sarà una partita difficile ma per questo non possiamo sbagliare la prestazione. Arriva una squadra pericolosa con giocatori importanti, lo sappiamo e siamo preparati. Servono voglia e attenzione, non possiamo sbagliarla come approccio"

Come sta Israel?

"Sta facendo di tutto per esserci, ma ho grande fiducia in Paleari: sono situazioni borderline, quando ci sono queste situazioni devo rafforzare anche un giocatore come Paleari. Massima fiducia in lui"

Da qui in avanti si possono capire meglio gli obiettivi?

"Dobbiamo fare partite di valore, entusiasmo ed energia. Gli obiettivi si creano ogni giorno: abbiamo avuto un calendario difficile, ma adesso arrivano le gare da non sbagliare e non dobbiamo lasciare niente. Abbiamo bisogno di crescere, lavorare e confrontarci"

Il Genoa ha problemi in attacco: la chiave è spegnere ogni chiave offensiva dei rossoblù?

"Assolutamente. Ma sono una squadra aggressiva, ho guardato le loro gare e hanno fatto sempre ottime prestazioni. So la pericolosità di questa gara, ma sono convinto della mia squadra"

Giocare alle 12.30 e con il cambio d'ora, come si affronta?

"Vediamo sempre opportunità, mai alibi. Siamo abituati alle 12.30, dobbiamo essere pronti e svegliarci presto, accendendo subito cervello e gambe. Trasferirei alibi alla squadra, domani saremo qui alle 12.30 e saremo presenti"

Pedersen può giocare dal primo minuto?

"Si, sta benissimo. Ha avuto una contusione che ha smaltito velocemente, è disponibile. Ismajli? E' rientrato, abbiamo due gare ravvicinati e se non gioca in una, gioca nell'altra"

In difesa tende a confermare un blocco che fa bene?

"Tameze gioca, ve lo dico (ride, ndr). Lui sta benissimo, quindi deve andare in campo. Non voglio portarlo via dal suo ruolo: Ismajli sta rientrando, ma Tameze è nel pieno della maturità psico-fisica e può interpretare il ruolo di braccetto o il centrocampista. Sono contento, si è ritrovato e sta lavorando con entusiasmo. Abbiamo bisogno di questi segnali"

Casadei deve essere più incisivo?

"Stanno crescendo tutti, anche Gineitis sta facendo bene, Casadei si sta calando nel ruolo, ha spaziato tanto e negli ultimi quattro anni non ha giocato molto. Ha bisogno di allenamenti e partite. Anche Vlasic può specializzarsi nel ruolo, ha tanta dedizione. Lavoriamo per avere molti titolari, i ragazzi stanno facendo bene"

Ore 12.27 - Termina la conferenza stampa di Baroni