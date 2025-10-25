Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, Baroni: "Il Genoa meriterebbe più punti. Porta? Ho fiducia in Paleari"

Torino, Baroni: "Il Genoa meriterebbe più punti. Porta? Ho fiducia in Paleari"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:27Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

11.45 - Marco Baroni presenta Torino-Genoa, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 12.30. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 12.

Ore 12.08 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Quali sono i rischi per domani?
"Il Genoa sta bene, non ha i punti che avrebbero meritato per le prestazioni. E' difficile e complicata, dobbiamo centrare una gara di altissimo livello"

Come cambiano gli equilibri senza Nkounkou?
"Si sta inserendo bene, Biraghi ha la fiducia totale mia e della squadra. Sono abituato a vedere la squadra con 20-25 titolari. Speriamo di recuperare Nkounkou velocemente, ma abbiamo soluzioni non alternative bensì primarie"

Come sta Zapata?
"Sta bene, ha bisogno di giocare e ha compagni che stanno facendo bene. L'inserimento è graduale ma sempre più significativo, cresce ed è una grande risorsa come calciatore e anche come professionista, è un esempio. E' un giocatore fondamentale"

Ha riaperto il Filadelfia: pensa di fare più allenamenti con i tifosi?
"E' rinato per sentimento, non per calcolo. Mi auguro che possa essere più vissuto con il popolo granata, non rappresentare un simbolo del passato ma il futuro e l'immediato. L'abbraccio della gente è stato bellissimo, il campo è stato fermo per un mese e mezzo e sono favorevole all'apertura ai tifosi. Si vive in una società dove spesso c'è un po' di distacco, tutto ciò che ci lega è un passo positivo e importante. Il calcio è della gente e del popolo granata, siamo contenti"

Ngonge può insidiare Adams e Simeone?
"Io la vedo in maniera diversa: ci sono giocatori che stanno facendo bene, voglio alimentare non dualismi ma opportunità. Vanno in campo tutti, ormai non si gioca in 11 ma in 15 e le sostituzioni sono fondamentali. Ho giocatori bravi, di partita in partita chi darà risposte migliori partirà"

Come sta Ilic?
"E' un giocatore importante, ci credo e nel nostro centrocampo può fare i tre ruoli. Si sta allenando molto bene, lo ritengo un titolare"

Come ha ritrovato la città di Torino? Ha qualche luogo del cuore? E tra poco c'è il derby...
"Il derby lo aspettiamo tutti, è La partita. Lo vivi ogni giorno, dal primo giorno in cui sono arrivato. Sono riservato, sto molto al Filadelfia e facciamo un lavoro con passione. Specialmente la sera, faccio passeggiate perché Torino è bellissima ed elegante"

Siamo arrivati a un equilibrio difensivo dopo il Napoli?
"Ci siamo arrivati di gara in gara. Non è una responsabilità di reparto, ma della squadra: gli attaccanti sono i primi a lavorare, stiamo crescendo. E' lì dentro quando parlo di compattezze e distanze, stiamo lavorando sempre meglio su questi aspetti. E ne traggono beneficio i difensori"

Qual è l'errore da non fare domani?
"Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, sarà una partita difficile ma per questo non possiamo sbagliare la prestazione. Arriva una squadra pericolosa con giocatori importanti, lo sappiamo e siamo preparati. Servono voglia e attenzione, non possiamo sbagliarla come approccio"

Come sta Israel?
"Sta facendo di tutto per esserci, ma ho grande fiducia in Paleari: sono situazioni borderline, quando ci sono queste situazioni devo rafforzare anche un giocatore come Paleari. Massima fiducia in lui"

Da qui in avanti si possono capire meglio gli obiettivi?
"Dobbiamo fare partite di valore, entusiasmo ed energia. Gli obiettivi si creano ogni giorno: abbiamo avuto un calendario difficile, ma adesso arrivano le gare da non sbagliare e non dobbiamo lasciare niente. Abbiamo bisogno di crescere, lavorare e confrontarci"

Il Genoa ha problemi in attacco: la chiave è spegnere ogni chiave offensiva dei rossoblù?
"Assolutamente. Ma sono una squadra aggressiva, ho guardato le loro gare e hanno fatto sempre ottime prestazioni. So la pericolosità di questa gara, ma sono convinto della mia squadra"

Giocare alle 12.30 e con il cambio d'ora, come si affronta?
"Vediamo sempre opportunità, mai alibi. Siamo abituati alle 12.30, dobbiamo essere pronti e svegliarci presto, accendendo subito cervello e gambe. Trasferirei alibi alla squadra, domani saremo qui alle 12.30 e saremo presenti"

Pedersen può giocare dal primo minuto?
"Si, sta benissimo. Ha avuto una contusione che ha smaltito velocemente, è disponibile. Ismajli? E' rientrato, abbiamo due gare ravvicinati e se non gioca in una, gioca nell'altra"

In difesa tende a confermare un blocco che fa bene?
"Tameze gioca, ve lo dico (ride, ndr). Lui sta benissimo, quindi deve andare in campo. Non voglio portarlo via dal suo ruolo: Ismajli sta rientrando, ma Tameze è nel pieno della maturità psico-fisica e può interpretare il ruolo di braccetto o il centrocampista. Sono contento, si è ritrovato e sta lavorando con entusiasmo. Abbiamo bisogno di questi segnali"

Casadei deve essere più incisivo?
"Stanno crescendo tutti, anche Gineitis sta facendo bene, Casadei si sta calando nel ruolo, ha spaziato tanto e negli ultimi quattro anni non ha giocato molto. Ha bisogno di allenamenti e partite. Anche Vlasic può specializzarsi nel ruolo, ha tanta dedizione. Lavoriamo per avere molti titolari, i ragazzi stanno facendo bene"

Ore 12.27 - Termina la conferenza stampa di Baroni

Articoli correlati
Lazio, Sarri ha indicato le priorità sul mercato: due nomi in cima alla sua lista... Lazio, Sarri ha indicato le priorità sul mercato: due nomi in cima alla sua lista
Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco... Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Maxi Lopez esalta Simeone: "Farà tanti gol". E sul Torino: "Dovrebbe sempre lottare... Maxi Lopez esalta Simeone: "Farà tanti gol". E sul Torino: "Dovrebbe sempre lottare per l'Europa"
Altre notizie Serie A
Napoli, McTominay: "Partita top, grande reazione dopo la serata storta in Champions"... Napoli, McTominay: "Partita top, grande reazione dopo la serata storta in Champions"
Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina... Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina avversaria"
Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk Probabili formazioniSerie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui... Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta... Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"... Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"... Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"... Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.1 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine top news n.2 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.3 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Immagine top news n.5 A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato
Immagine top news n.6 Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1
Immagine top news n.7 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina avversaria"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine news Serie A n.3 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Immagine news Serie B n.6 Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno: "Entriamo nel clou della stagione: servono ambizione e attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Arezzo fermato dalla Ternana. Goleada Atalanta, colpacci Cavese e Pontedera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?