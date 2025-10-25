Live TMW Sassuolo, Grosso: "Muharemovic out. Con la Roma dovremo toccare i nostri picchi"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

11.50 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare il match dell'ottava giornata di Serie A contro la Roma. Start previsto ore 12.00.

12.08 - Inizia la conferenza.

Quanto è cresciuto questo Sassuolo e come arriva alla partita con la Roma?

"Quello che succede prima non ti dà niente per quello che devi fare. Siamo contenti del percorso, stiamo cercando di allenarci al meglio per raggiungere quello che vogliamo. Focus sulla partita contro una squadra difficile, con un allenatore molto bravo, ci sarà bisogno di una grande prestazione per uscire indenni e con un buon risultato".

Avete fatto uno step in più, ti interessa capire quanto è cresciuto il Sassuolo contro una big?

"Non ci sono esami, ci sono tappe di un percorso in cui vogliamo provare a fare del nostro meglio, poi ci sono sfide di vari livelli. Le difficoltà sono molto alte, questa è una sfida contro una squadra con giocatori molto forti e un allenatore molto bravo. Dovremo fare una gara con le nostre qualità, di grande coraggio, toccando i nostri picchi individuali e corali, perché hai bisogno di una prestazione di alto livello".

È peggio trovare una Roma arrabbiata dopo 2 sconfitte?

"Non sarà un vantaggio perché alla lunga le statistiche delle grandi squadre sono quelle. Le difficoltà ci sono, noi ci siamo preparati per affrontare le difficoltà che ci saranno, ma per andare a toccare i nostri picchi perché per competere contro squadre di questa caratura c'è bisogno di una grandissima partita".

Muharemovic ci sarà?

"Muharemovic non ha recuperato. Abbiamo fuori Tarik, Satalino, Boloca, Pieragnolo per tanto tempo e si è aggiunto Laurs Skjellerup che ha avuto un fastidio in settimana, forse qualcosa in più di un fastidio. Abbiamo a disposizione tutti gli altri che hanno caratteristiche per essere partecipi di questa gara".

Ha pensato a qualcosa di particolare per contrastare la Roma?

"Andiamo a vedere come sempre quello che ci può aspettare. L'allenatore è di grandissimo livello, sappiamo cosa possono proporre, ma anche se una cosa la sai non è semplice. Dobbiamo essere bravi a resistere durante la partita ma pensare di resistere tutta la gara contro questa squadra è impossibile. Le qualità fisiche e tecniche per creare delle difficoltà alla Roma le possiamo avere e le dobbiamo andare a riproporre".

Il Sassuolo è una delle squadre più ciniche del campionato e ha collezionato al contempo anche 3 clean sheet in 7 gare: quale dato la rende più orgoglioso?

"Entrambi sono dati belli. La qualità degli interpreti offensivi ci mette a disposizione dei giocatori che sanno come fare gol. Il dato dei clean sheet dipende dall'episodio anche ma la sensazione di aver fatto delle partite solide perché per le squadre come la nostra è sulla solidità che appoggi le tue qualità perché senza il primo poi le altre caratteristiche vanno perse per il campo. Ci proviamo e vogliamo continuare a farlo nonostante una sfida contro interpreti di grandissimo livello".

12.16 - Termina la conferenza stampa.