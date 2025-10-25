Novara, Zanchetta: "Continuiamo a lavorare avendo fiducia nei nostri giocatori"

Dopo il pareggio contro la Virtus Verona, il tecnico del Novara Andrea Zanchetta ha commentato in sala stampa: "Il rammarico è sempre lì, l'abbiamo già detto diverse volte ma pazienza. Dobbiamo continuare a lavorare, solo avendo fiducia nei nostri giocatori possiamo sperare che a un certo punto trovino quella capacità di occupare gli spazi giusti: sono passate tante palle in mezzo all'area, ma non abbiamo mai letto la situazione nella maniera corretta. La cosa positiva è che siamo arrivati molto di più rispetto alle altre partite, poi per vincerle ci vuole qualcosina in più.

Abbiamo fatto 60 minuti fatti bene, alla prima situazione regali un gol che ti lascia amareggiato perché poi le partite si complicano in maniera incredibile. La mia amarezza deriva dal fatto di non aver raccolto quello che potevamo raccogliere, era una partita alla quale tenevamo molto per portare i tre punti a casa. Boseggia ha fatto una parata forse, al netto di questo partite del genere vanno portate a casa. Dobbiamo migliorare sicuramente quell'aspetto lì, che è sempre quel pezzo mancante da un po'.

Bertoncini era acciaccato, però gli esami strumentali non avevano evidenziato niente perché se avessimo avuto un mezzo sentore non lo avremmo rischiato, come non abbiamo rischiato Collodel. Poi purtroppo la situazione si è complicata subito, non mi piace parlare di sfortuna però obiettivamente ci sono dei momenti dove quando hai delle defezioni sembra che vai sempre a colpire lì: non c'era neanche Lorenzini e non avevamo cambi. Non è una situazione facile da gestire, i ragazzi sono stati bravi in questo. Vorrei vedere tante squadre con 3-4 giocatori fuori e magari qualcuno non ancora nelle condizioni migliori".