Carnevali sulla presidenza FIGC: "Vogliamo prenderci del tempo per valutare e vedere i loro programmi"

L'ad della Juventus Giovanni Carnevali, intervenuto durante l'Assemblea degli azionisti in casa bianconera, ha parlato anche delle prossime elezioni per la presidenza della FIGC: "Domani si aprono le candidature per il prossimo presidente federale, con i candidati Galliani e Malagò. Sono due persone di grande personalità e spicco. Le votazioni si terranno il 14 dicembre e noi vogliamo prenderci del tempo per valutare e vedere i loro programmi. Dobbiamo ascoltare anche tutte le altre componenti. Dobbiamo dare un contributo per migliorare, supportare il nuovo presidente federale".

Sulle plusvalenze della Next Gen...

"Qui c’è un discorso di strategia. Quello che si vuole fare e ottenere il massimo. Il desiderio della Next Gen oggi è costruire una squadra e valorizzare i giocatori che abbiamo e che siamo andati ad acquistare. Per noi conta poco il risultato ma valorizzare questi ragazzi affinché diventino il futuro della Juventus. Vogliamo puntare anche sugli italiani. Il mio pensiero è risparmiare da qualsiasi parte ma non sui giovani, che sono il futuro della Juve".